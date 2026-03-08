HD현대일렉트릭, 美 앨라배마에 2번째 공장 건설 착수

HD현대일렉트릭은 6일(현지 시간) 미국 앨라배마주 몽고메리시에 있는 북미 생산법인 ‘HD 현대 파워 트랜스포머 USA’에서 제2공장 기공식을 개최했다고 8일 밝혔다.
제2공장은 이 회사가 약 2억 달러(약 2970억 원)를 투자해 초고압 변압기 생산 능력을 기존보다 1.5배로 늘리기 위해 설립하는 시설이다. 2만9000㎡(약 8800평) 규모의 제2공장이 내년 4월 준공되면 765kV급 초고압 변압기의 시험 및 생산 설비가 구축된다. HD일렉트릭은 제2공장이 본격 가동되면 연간 2000억 원의 매출이 추가 발생할 것으로 기대하고 있다.
빅데이터와 인공지능(AI) 데이터센터 등으로 인한 북미 전력 수요가 급증하면서 HD현대일렉트릭은 북미 지역 투자를 강화하고 있다. 2011년 법인 설립 당시 626억 원을 투자한 데 이어 2018년 537억 원을 추가 투자해 생산 공간을 확충했다. 2023년에도 183억 원을 들여 변압기 전용 보관장을 증축했다.
회사 측은 “지속적인 투자 결과로 2017년 1억 달러(약 1485억 원) 수준이던 북미 생산법인 매출은 2025년 4억 달러(5941억 원)까지 증가했다”며 “고용 인원 역시 2011년 100여 명에서 지난해 460여 명까지 늘었다”고 밝혔다.
