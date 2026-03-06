대우건설, 서울국제정원박람회에 ‘써밋 사일런스’ 정원 조성

대우건설은 오는 5월 개막하는 ‘2026 서울국제정원박람회’에 기업동행정원으로 참여해 서울숲에 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋(SUMMIT)’ 철학을 담은 정원을 조성한다고 6일 밝혔다.
대우건설은 이날 오전 서울시청 서소문2청사에서 서울시와 기업동행정원 참여를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 김용현 대우건설 건축사업본부 상무와 김영환 서울시 정원도시국장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.
2026 서울국제정원박람회는 5월 1일 서울숲에서 개막한다. 총 71만㎡ 규모로 조성되며, 국내외 관람객 1500만 명 방문을 목표로 역대 최대 규모로 열릴 예정이다. 서울숲의 자연 생태 환경과 인접한 성수동 일대를 연계해 정원 문화를 도시 공간 전반으로 확장하는 것이 이번 박람회의 핵심 방향이다.
대우건설이 이번 박람회에서 선보이는 정원은 ‘써밋 사일런스(SUMMIT Silence)’다. ‘열망과 성취의 기념비(The Monument of Aspiration)’라는 써밋 브랜드 고유의 철학을 공간 콘셉트로 풀어낸 것으로 도심 한복판에서 고요한 휴식을 경험할 수 있도록 설계됐다고 한다. 정원 중앙에는 방문객이 자유롭게 머물며 서울숲의 자연 경관을 감상할 수 있는 라운지 공간이 배치된다. 서울숲 기존의 숲 경관 및 생태적 가치와 조화를 이루면서도, 성수동이라는 도시 문화와의 연결성을 공간 안에 녹여낸 것이 특징이다.
대우건설 관계자는 “이번 기업동행정원은 자연과 시민이 함께 어우러질 수 있는 도시 공간 조성을 목표로 기획됐다”면서 “서울숲의 생태적 가치를 존중하면서도 시민 누구나 편안하게 머물 수 있는 휴식 공간으로 완성할 것”이라고 말했다. 이어 “써밋 브랜드가 추구하는 최고의 주거 경험을 정원이라는 공간을 통해 더 많은 시민들과 나눌 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
