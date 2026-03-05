강호동 농협중앙회장, 음성 거점소독시설 방문… 가축 방역 상황 점검

농협은 강호동 농협중앙회 회장이 충북 음성군 삼성면에 위치한 거점소독시설을 방문해 가축 방역 상황을 점검했다고 5일 밝혔다.
이번 방문은 최근 고병원성 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF), 구제역(FMD) 등 가축질병이 전국적으로 확산되는 상황에서 현장 대응 체계를 점검하기 위해 이뤄졌다. 강 회장은 현장을 찾아 방역 추진 상황을 확인하고 관계자들의 애로사항을 들었다고 한다.
농협은 가축질병 확산 방지를 위해 전국 축협 공동방제단 540개반과 민간 소독차량 114대를 운영하고 있으며 운영 기간을 3월 말까지 연장했다고 전했다.
또 가축질병 대응 강화를 위해 ‘범농협 가축질병 SOP(표준행동요령)’를 개정해 시행할 예정이다. 개정안에는 조직 단위별 보고 체계 정비와 비상 연락망 개선 등 초동 대응 체계를 강화하는 내용이 포함됐다.
이와 함께 가축질병 발생 지역 인근 농가에 대한 방역 지원도 확대한다. 관리지역(10km 이내) 양돈농장을 대상으로 생석회와 소독약 등 방역 물품을 지원할 계획이다.
강 회장은 “가축질병은 사전 예방과 초기 대응이 중요하다”면서 “정부와 지방자치단체와 협력해 가축질병 확산을 막고 축산농가와 먹거리 안전을 지키는 데 힘쓰겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
