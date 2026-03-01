현대리바트, 인테리어 사업 확대… 호텔-레지던스 토털 솔루션 제공

현대리바트가 호텔과 레지던스 등 프리미엄 상업공간의 토털 인테리어 솔루션 사업을 확대한다.

현대리바트는 서울 강남구에 오픈 예정인 호텔 ‘트레블로지 역삼’ 사업 시행사 블루코브자산운용과 토털 인테리어 솔루션 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. 토털 인테리어 솔루션은 단순 가구만 납품하는 것이 아니라 공간 인테리어 기획 및 설계부터 제작, 납품, 시공, 사후관리까지 제공하는 서비스를 가리킨다.

앞서 현대리바트는 지난해 9월 서울 강남구에 오픈 예정인 레지던스 ‘더 갤러리 832’의 루프톱 공간 및 스카이 라운지에 토털 인테리어 솔루션을 공급하는 계약을 맺었다.

남혜정 기자 namduck2@donga.com
