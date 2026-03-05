상주 6년 만에 신규 아파트… ‘상주자이르네’ 6일 견본주택 개관

경북 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원에 조성되는 ‘상주자이르네’가 3월 6일 견본주택을 열고 분양 일정에 들어간다. 상주 지역에서 약 6년 만에 공급되는 신규 아파트다.
단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 총 773가구 규모로 조성되며 전용면적 84㎡~135㎡ 중대형 평형으로 구성된다.
청약 일정은 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위, 13일 2순위 접수가 진행된다. 1순위는 상주시·경북·대구 거주 만 19세 이상 세대주 및 세대원으로 청약통장 가입기간 6개월 이상과 지역별 예치금 요건을 충족하면 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 전매제한은 없으며 계약금 완납 후 분양권 전매가 가능하다.
시공은 GS건설 자회사 자이에스앤디가 맡는다. 단지는 4Bay·5Bay 판상형 구조와 남향 위주 배치를 적용하고 수납 특화 설계를 도입할 계획이다.
단지 내에는 스카이커뮤니티, 피트니스센터, 실내골프연습장, 사우나, 작은도서관, 독서실 등이 조성될 예정이다. 교보문고 북 큐레이션 서비스와 무인카페도 도입된다. 주차장은 100% 지하화해 지상은 공원형 공간으로 조성하고 국공립 어린이집과 돌봄센터도 들어설 예정이다.
교통은 3번 국도 사아매교차로와 중부내륙고속도로 점촌함창IC를 통해 상주·문경·구미 등 인근 지역 이동이 가능하다. 생활시설로는 하나로마트(함창점), 홈플러스(문경점), 문경제일병원, 문경중앙시장 등이 이용 가능하다.
교육시설로는 함창초(2027년 완공 예정), 함창중·고, 상지여중 등이 인근에 있다. 해당 지역은 농어촌특별전형 대상지역으로 일정 요건을 충족하면 대입 정원 외 전형 지원이 가능하다.
상주시는 공성면 일대에 약 191만㎡ 규모 이차전지 클러스터 일반산업단지를 조성할 계획이며 2030년 준공을 목표로 하고 있다. 상주청리일반산업단지 투자와 경북농업기술원 이전(2027년 예정)도 추진 중이다. 문경~김천 중부내륙철도는 2027년 착공, 2033년 개통을 목표로 추진되고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
