LG화학, 배터리 열폭주 지연·차단 통합 안전 솔루션 공개

LG화학은 11일부터 3일간 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026에 참가해 배터리 열폭주를 지연하고 차단하는 통합 솔루션을 공개한다고 5일 밝혔다.
전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 확산으로 배터리 사용이 일상과 산업 전반으로 빠르게 확대되면서 안전성 확보는 기술 경쟁력을 넘어 시장 신뢰를 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있다. 특히 글로벌 완성차 업체(OEM)를 중심으로 배터리 열 전이(Thermal Propagation) 규제가 강화되면서 열폭주 대응 기술은 배터리 설계의 필수 조건으로 자리 잡고 있다.
LG화학은 이번 전시에서 열폭주 지연 엔지니어링 플라스틱 ‘SFB(Super Flame Barrier)’를 선보인다. 이 소재는 화염에 노출되면 표면이 단단하고 치밀한 장벽으로 변해 화염과 압력 전이를 동시에 늦추는 것이 특징이다. 또한 경량성과 우수한 가공성을 갖춰 배터리 팩 설계 자유도를 높일 수 있다.
이 기술은 글로벌 열 전이 규제 강화 흐름에 대응하는 차별화된 안전 솔루션으로 평가받아 이번 전시회에서 인터배터리 어워즈 ‘신뢰성·안전성 및 지속가능성’ 부문을 수상했다.
LG화학은 에어로젤 기반 열차단 소재 ‘넥슐라(Nexula:Aerogel Thermal Barrier)’도 함께 전시한다. 에어로젤은 셀 간은 물론 모듈 사이와 배터리팩 내부에서 발생하는 열 확산까지 효과적으로 차단하는 소재다. LG화학은 열폭주 지연 소재와 에어로젤을 결합해 열을 ‘지연하고 차단하는’ 이중 안전 체계를 구현했다.
이 밖에도 열을 빠르게 분산시키며 셀을 안정적으로 고정하는 방열 접착제, 금속과 플라스틱 등 이종 소재를 견고하게 접합하는 구조용 접착제, 외부 충격과 습기·발화로부터 배터리를 보호하는 포팅제 등 다양한 접착 솔루션도 공개할 예정이다.
LG화학은 코엑스 3층 전시 부스에서 ‘Beyond EV, Creating Tomorrow’를 주제로 전기차를 넘어 휴머노이드와 도심항공모빌리티(UAM) 등 미래 산업 전반에 적용되는 첨단 소재 솔루션을 선보일 계획이다.
특히 하이니켈, 고전압 미드니켈, 리튬인산철(LFP), 리튬망간리치(LMR) 등 다양한 양극재와 함께 탄소나노튜브(CNT), 음극 바인더, 리사이클 소재까지 배터리 전 밸류체인을 아우르는 포트폴리오를 공개한다. 이를 통해 성능과 안전, 지속가능성을 모두 충족하는 통합 소재 경쟁력을 제시한다는 전략이다.
김동춘 LG화학 사장은 “배터리가 우리 일상에서 확대될수록 안전성과 신뢰성은 핵심 경쟁력이 된다”면서 “LG화학은 핵심 소재 경쟁력과 기술 기반의 통합 솔루션으로 글로벌 시장 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
