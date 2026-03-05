월드비전, 영원무역그룹 누적 1억 달러 기부 기념 현판 제막식 개최

국제구호개발 NGO 월드비전(회장 조명환)은 지난 3일 서울 여의도 본부에서 영원무역그룹의 누적 기부금 1억 달러(USD 100M+) 달성을 기념하는 ‘글로벌 필란트로피월(Global Philanthropy Wall)’ 제막식을 열었다고 밝혔다.
이번 제막식은 1993년부터 약 30여 년간 이어져 온 양 기관의 협력 관계를 기념하고, 전 세계 취약 아동과 재난 피해 이웃을 위해 지속적으로 실천해 온 영원무역그룹의 나눔 가치를 헌정하기 위해 마련됐다. 영원무역그룹은 글로벌 필란트로피월의 제1호 헌정 기업으로 이름을 올렸다.
이날 제막식에는 월드비전 앤드류 몰리(Andrew Morley) 국제총재를 비롯해 조명환 회장, 박노훈 이사장, 영원무역그룹 성기학 회장, 성래은 부회장, 성가은 사장 등이 참석했다.
영원무역그룹은 지난 30여 년 동안 월드비전과 협력해 긴급구호와 난민 지원, 식수·식량 지원 사업, 취약계층 아동 지원 등을 이어왔다. 대규모 재난 발생 시에는 의류와 방한용품 등 구호물품을 지원해 혹한·혹서 환경에 놓인 이웃을 도왔다.
또 재난 피해 주민에게 생필품을 제공하고, 자립준비청년과 보육시설 아동에게 의류를 전달하는 등 다양한 방식으로 지원을 확대해 왔다. 식수 인프라 구축과 기후변화 대응 식량 지원 사업도 병행했다. 이러한 협력은 아시아, 아프리카, 유럽, 중남미 등 20여 개국에서 100만 명 이상에게 지원이 이뤄지는 성과로 이어졌으며, 재난 대응에서 회복과 자립까지 연결되는 지원 체계를 구축했다는 평가다.
월드비전 조명환 회장은 “영원무역그룹의 누적 1억 달러 기부는 단순한 재정적 지원을 넘어, 위기 속 이웃들이 삶을 회복하고 미래를 다시 설계할 수 있도록 한 책임 있는 기업 시민정신의 실천”이라며 “30여 년간 가장 필요한 현장에서 함께해 온 든든한 동반자”라고 의미를 전했다.
이에 대해 영원무역그룹 성기학 회장은 “월드비전과의 협력은 기업이 사회적 책임을 구체적인 행동으로 이어온 시간이었다”며 “앞으로도 도움이 가장 절실한 현장에서 실질적인 변화를 만들어가기 위해 지속적으로 동행하겠다”고 밝혔다.
한편, 필란트로피월은 월드비전과의 장기적 파트너십을 통해 누적 100억 원 이상을 기부한 기업 및 개인을 선정해 헌정하는 명예의 전당이다. 선정은 국제월드비전 기준에 따른 내부 심의를 거쳐 이뤄진다.
