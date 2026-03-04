“구광모 회장 AI 궁극기 인재 육성”… LG, 석·박사 학위 나오는 ‘LG AI대학원’ 운영

국내 최초 ‘학위 취득 가능’ 정부 인가 사내 대학원
구광모 회장 최고 사양 LG그램 AI 노트북 선물
석사 1년·박사 3년 과정 운영… 올해 신입생 석사 11명·박사 6명
박사 졸업 필수 요건, SCI급 국제학술지 논문 게재
LG그룹 계열사 현업 직원 실무 연계 실전형 AI 교육
이홍락 LG AI연구원장 초대 AI대학원장 선임
LG가 국내 최초로 교육부 공식 인가를 받은 사내 AI대학원을 운영한다. 석·박사 학위 취득이 가능한 사내 대학원 기능을 한다. 구광모 LG그룹 회장이 추구하는 인재 경영의 결실이라는 평가다.
LG는 4일 서울 마곡 K스퀘어에서 ‘LG AI대학원’ 개원식을 열었다. 이날 구광모 회장은 입학생 전원에게 LG AI 모델인 엑사원이 탑재된 최고 사양 신형 LG그램 노트북을 축하 편지와 함께 선물했다.
구 회장은 LG AI대학원을 통해 기술의 본질을 ‘사람’에 두고 인간의 가능성을 개척하는 AI 전문가를 양성하겠다고 강조했다. 구 회장은 축하편지를 통해 “대한민국 최초의 정부 인가 LG AI대학원 1기 석박사 과정이라는 영광스럽고 뜻 깊은 길에 첫발을 내디딘 여러분께 진심으로 축하와 격려를 전한다”며 “기술은 그 자체가 목적이 아닌 사람들의 미소를 설계하는 따뜻한 도구여야 하고 이는 결국 사람을 향해야 한다”고 전했다.
이어 “앞으로 하루가 다르게 쏟아지는 전 세계 신기술과 논문들, 풀리지 않는 알고리즘 속에서 밤을 지새워야 하는 치열한 시간이 기다리고 있을지 모른다”며 “밤낮으로 흘릴 땀방울 하나하나가 우리가 마주한 난제를 해결하고 훗날 누군가에게 다시 일어설 희망이 되고, 누군가에게는 사랑하는 가족과 더 많은 시간을 보낼 수 있는 여유가 될 것”이라고 말했다. 또한 “실패는 해답을 찾아가고 있다는 증거이자 혁신으로 향하는 가장 정직한 과정”이라며 “실패에 굴하지 않고 상상력을 마음껏 펼칠 수 있도록 여기서 만들어질 기술이 세상과 만날 수 있도록 가장 든든한 조력자가 되겠다”며 인재 육성 의지를 강하게 드러냈다.
LG에 따르면 구 회장 메시지는 회사가 지향하는 차별적 고객가치의 근간이 인재에 있고 창립 이후 지켜온 사람 중심 경영 철학과 궤를 같이한다. LG의 도전과 혁신 역사 속에는 언제나 시대를 내다보는 인재들이 있었고 AI 또한 그 연장선에 있다는 것. 결국 AI 기술을 만드는 핵심 동력은 자본이나 설비보다 사람에 있고 인재를 근간으로 성장해 온 LG의 DNA가 글로벌 AI 패권 경쟁에서 승리할 수 있는 든든한 토대가 될 것이라는 확신이 담겼다고 설명했다.
LG는 LG AI대학원이 사회적 역할을 꾸준히 확장하면서 한국의 AI 경쟁력을 높이고 혁신 생태계를 넓힐 수 있도록 적극적으로 육성한다는 방침이다. 지난 2020년 구 회장은 그룹 차원 AI 싱크탱크인 LG AI연구원을 설립하면서 LG AI연구원이 최고의 인재와 파트너들이 모여 세상의 난제에 마음껏 도전하면서 글로벌 AI 생태계 중심으로 발전하도록 지원하겠다고 밝힌 바 있다.
LG는 이에 맞춰 청소년 대상 ‘LG 디스커버리랩’을 비롯해 청년을 대상으로 AI 실전 경험을 제공하는 ‘LG 에이머스’와 임직원 AI 전문가 양성 프로그램 ‘LG AI 아카데미’까지 계층별 맞춤 AI 교육 체계를 구축해 운영 중이다. 여기에 이번 LG AI대학원까지 개원해 AI 교육과 관련된 인재 육성 결실을 맺은 것이다.
국내 최고 수준 실전 AI 교육 환경 구현… AI연구원 인프라·산업 데이터 활용
LG AI대학원은 임직원을 대상으로 코딩 테스트와 AI 모델링 평가, 심층 면접 등의 선발 전형을 거쳐 석사 과정 11명, 박사 과정 6명의 신입생을 맞이한다. LG전자 소속 8명을 비롯해 LG에너지솔루션 3명, LG이노텍 2명, LG디스플레이 2명, LG화학 2명 등이 이번에 입학했다. 다양한 산업 분야 직원들이 실무 현장에서 쌓은 도메인 지식과 AI를 융합해 산업 난제를 해결하는 창의적인 방법론을 만드는 등 산업계와 학계 모두에 기여할 것으로 LG 측은 기대하고 있다.
교육과정은 석사 1년, 박사 3년 이상으로 구성해 운영된다. 학비 전액은 회사가 지원한다. 박사 과정은 SCI(E)급 논문 게재를 졸업 필수 요건으로 한다. 졸업생은 인공지능학 학위를 받게 된다. 교수진의 경우 LG AI연구원의 다양한 분야 연구실에서 산업 특화 연구를 전문적으로 수행해 온 겸임교원 24명과 AI 전문지식을 보유한 전임교원 1명으로 구성된다.
세부교육은 LG AI연구원의 연구 인프라와 산업 현장 데이터를 활용해 학문적 성과를 넘어 산업 현장에 체감할 수 있는 변화를 불러오고 실질적인 가치를 만들 수 있는 실전형 코스로 설계됐다고 LG 측은 설명했다.
LG AI대학원은 초거대 AI 파운데이션 모델 개발부터 산업 응용까지 전주기를 경험할 수 있는 교육과정과 언어(Language), 비전(Vision), 데이터 인텔리전스(Data Intelligence), 소재·바이오 인텔리전스(Materials·Bio Intelligence) 등 AI를 적용할 수 있는 다양한 산업 도메인별 실전 연구 경험을 함께 제공한다.
특히 서울대학교와 카이스트 등 과학기술원과 협력해 특강 및 세미나도 진행할 예정이다. 지역인재와 교류를 바탕으로 산학 경계를 허물고 실질적인 기술 혁신을 이끌 인재를 육성한다는 방침이다. 마곡 K스퀘어 8층에 있는 LG AI대학원 캠퍼스는 실습 중심 AI 교육과 연구가 모두 가능한 융합 학습 공간으로 조성됐다. 학생들은 캠퍼스에서 강의·연구·세미나 등 다양한 교육 활동을 수행하게 된다.
초대 AI대학원장에 ‘이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장’ 선임
초대 AI대학원장에는 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장이 선임됐다. 이날 개원식에는 이홍락 원장과 함께 교육부와 산업부 등 정부 관계자도 참석했다.
이홍락 LG AI대학원장은 “기업이 직접 학위 과정을 운영하는 LG AI대학원 출범은 대한민국 AI 인재 육성의 새로운 패러다임을 여는 의미 있는 첫걸음”이라며 “학생들이 학문적 연구를 통한 기여를 넘어 산업 현장의 난제들을 직접 해결하면서 미래 혁신을 이끄는 AI 리더가 될 수 있도록 최고 수준 교육을 제공하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
