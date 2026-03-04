47돌 맞은 동아오츠카, ESG 기반 지속가능경영 강화한다

동아오츠카는 지난 3일 서울 동대문구 동아오츠카 본사에서 창립 47주년 기념식을 진행하고 30년 근속자 23명을 포함해 총 93명에게 장기근속상과 노조추천공로상을 수여했다.
또한 ‘파랑달벗’ 1기에 참여한 시각장애인 러너 김재선 씨, 행정안전부·고용노동부 공동 추진 ‘온열질환 예방 캠페인’에 의학 전문가로 참여한 순천향대학교 응급의학과 김호중 교수, 가이드 러너로 활동 중인 전 마라톤 국가대표 권은주 감독과 배우 임세미에게 감사장을 전달했다.
동아오츠카는 재생 원료 활용과 패키징 개선을 중심으로 한 환경경영과 장애인·유소년 지원 등 사회공헌 활동을 지속 확대하겠다고 뜻도 전했다. 동아오츠카는 재생 원료 활용과 패키징 개선 등 환경경영 활동 펼치고 있다. 2024년 포카리스웨트 무라벨 제품을 선보였으며 이어 나랑드사이다와 오란씨의 패키징 경량화를 진행했다. 지난해 라인바싸 자몽·레몬 무라벨 라인업을 확대했다. 올해에는 ‘마신다 생수 500ml’에 100% 재생 페트 원료를 전면 적용한다. 향후 주요 제품군 전반으로 재생 페트 사용 비중을 점진적으로 확대해 나간다는 방침이다.
사회공헌 활동으로는 시각장애인과 함께하는 가이드 러너 육성 캠페인 ‘파랑달벗’을 전개하고 있다. 또한 전국휠체어농구대회, 전국 장애인 양궁대회, 발달장애인 티볼 야구대회 후원 등 장애인 스포츠 활성화를 위한 지원을 이어가고 있다.
박철호 동아오츠카 대표이사 사장은 “머리를 숙여 깊은 감사를 표하는 ‘고두사은(叩頭謝恩)’의 마음가짐으로 임직원 모두가 환경보호에 앞장서고, 사회를 향한 따뜻한 관심과 후원을 이어가고자 한다”며 “미래 세대에게 건강한 지구를 물려주기 위해 책임 있는 경영을 지속하는 기업이 되겠다”고 말했다.
