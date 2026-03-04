본문으로 바로가기
경제
배민, 2026년 ‘우아한 사장님 자녀 장학금’ 장학생 모집
동아일보
업데이트
2026-03-04 15:11
2026년 3월 4일 15시 11분
입력
2026-03-04 15:08
2026년 3월 4일 15시 08분
김다연 기자
배달의민족 운영사 우아한형제들은 4일부터 18일까지 ‘우아한 사장님 자녀 장학금’의 올해 신규 장학생을 모집한다고 밝혔다. 지원 대상은 배민 입점 여부와 관계없이 외식업을 운영하는 자영업자 가운데 기초생활수급자, 차상위계층, 중위소득 130% 이하인 가구의 국내 고등학생 및 대학생 자녀다. 장학생으로 선발되면 4월부터 12월까지 두 학기 동안 연 최대 400만 원의 장학금과 맞춤형 성장 프로그램을 지원받는다.
#우아한형제들
#배달의민족
#우아한 사장님 자녀 장학금
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
