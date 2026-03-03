네스프레소, 신형 커피머신 ‘버츄오 업’ 공개… “한국인 취향 저격한 더 빠른 기기”

3초 예열과 아이스 전용 버튼으로 바쁜 한국인 생활 양식 정조준
스마트 앱 연동해 온도와 용량 조절하는 개인 맞춤형 추출 강화
세척과 관리를 버튼 하나로 해결하는 직관적 인터페이스 도입
공간 효율성 높인 슬림 디자인과 회전형 물통으로 편의성 극대화
네스프레소는 3일 국내 사용자의 세분된 취향을 반영한 차세대 기기인 버츄오 업(Vertuo Up)을 선보이며 홈카페 시장을 선점하겠다는 구상을 밝혔다. 이번 신제품은 북미 지역에 이어 세계에서 세 번째, 아시아 지역에서는 최초로 한국에서 공개됐다. 이는 차가운 커피를 선호하고 빠른 속도를 중시하는 한국 시장의 특수성을 정확히 짚어낸 결과다.
버츄오 업은 독자적인 센트리퓨전(원심력을 이용해 고속 회전하며 커피를 뽑아내는 기술) 방식과 바코드 브루잉(캡슐 테두리의 바코드를 읽어 최적의 온도와 용량을 자동 설정하는 체계)을 계승하면서도 사용자의 편의를 대폭 강화했다. 전원을 켠 뒤 단 3초 만에 기열이 완료되어 대기 시간을 최소화했으며, 아이스 및 라테 전용 단추를 별도로 배치해 우유나 얼음을 섞어도 풍미가 유지되는 커피를 손쉽게 추출할 수 있다고 한다.
기기 관리 방식의 변화도 눈에 띈다. 유지 보수 전용 단추를 따로 탑재해 디스케일링(기기 내부에 쌓인 석회나 불순물을 제거하는 작업)과 세척 기능을 한 번에 조작할 수 있도록 설계했다. 스마트 기기 전용 앱과 연결하면 커피가 나오는 온도와 양을 세밀하게 설정할 수 있어, 개개인의 입맛에 맞춘 나만의 조리법을 저장할 수 있다. 상단에는 부드럽게 작동하는 레버형 손잡이를 적용해 캡슐을 넣고 빼는 과정의 번거로움도 줄였다.
외관은 기존 제품군보다 날렵하고 간결해졌다. 좁은 주방이나 사무실 공간에도 무리 없이 배치할 수 있는 크기이며, 1.4L 용량의 물통은 회전형으로 제작되어 설치 장소의 구조에 따라 위치를 자유롭게 바꿀 수 있다. 컵받침은 높낮이 조절이 가능해 용량이 큰 텀블러나 긴 컵을 사용하기에도 무리가 없다. 색상은 검정과 하얀색 두 가지로 출시되어 현대적인 실내 장식과 조화를 이룬다.
네스프레소는 기기 출시와 함께 최근 유행하는 식재료인 피스타치오를 활용한 한정판 제품도 다시 내놓는다. 아이스 피스타치오 바닐라향 커피는 가볍게 볶은 원두에 견과류의 고소함과 바닐라의 부드러움을 더한 것이 특징으로, 얼음과 함께 즐길 때 그 풍미가 뚜렷하게 살아나도록 고안됐다. 이 제품은 3일부터 전용 매장에서 먼저 만나볼 수 있으며, 10일부터는 온라인 채널을 통해 수량 한정으로 판매될 예정이다.
댓글 0