軍간부, 월 30만원 적금땐 정부가 같은 금액 지원

4개은행 금리 年5.5% 상품 출시
은행들이 군 간부를 대상으로 고금리 적금을 내놓으며 ‘군심(軍心) 잡기’에 나섰다. 정부 정책 취지에 힘을 보태고 장기 고객을 확보하기 위해서다.
3년 만기땐 최대 2315만원 목돈
2일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·IBK기업은행은 지난달 24일 국방부와 ‘장기간부 도약적금 업무협약’을 체결했다. 이 사업은 장기복무에 선발된 군 간부가 적금에 가입해 3년간 매달 최대 30만 원씩 입금하면 정부가 동일한 금액을 재정지원금으로 지원해 주는 방식이다.
매달 30만 원을 3년 동안 부으면 원금 1080만 원에 정부 지원금 1080만 원, 그리고 연 5.5%(세전)로 이자 약 155만 원을 더해 만기 때 약 2315만 원을 탈 수 있다. 지난해 12월 1일 이후 장기복무에 선발된 장교(의무복무 10년)와 부사관(7년)이면 3일부터 가입이 가능하다.
은행들은 이 사업을 마케팅 기회로 여기고 활용 중이다. 신규 군 간부 고객을 확보할 기회인 데다 이들이 전역한 이후에도 주거래 은행으로 이용할 경우 ‘평생 고객’으로 이어질 수 있기 때문이다.
강우석 기자 wskang@donga.com
