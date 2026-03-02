삼성전자, 2026년형 비스포크 AI 에어드레서 출시… ‘주름집중케어’ 기능 강화

삼성전자는 2026년형 ‘비스포크 AI 에어드레서’ 의류청정기 신제품을 3일 출시한다고 밝혔다.
삼성전자에 따르면 이번 신제품은 의류 주름 제거 기능을 강화한 ‘주름집중케어’를 새롭게 적용한 것이 특징이다. 기존 대비 2배 강력해진 바람과 고온 스팀을 활용해 구겨진 옷의 주름을 펴는 동시에 탈취까지 가능하다고 한다. 외출 전 짧은 시간 안에 의류를 관리할 수 있도록 설계했다는 것이다.
이 제품은 ▲강한 바람으로 의류 안팎의 먼지를 제거하는 ‘듀얼에어워시’ ▲고온 스팀으로 살균·탈취·주름 제거를 지원하는 ‘듀얼제트스팀’ 기능도 갖췄다. 삼성전자에 따르면 세균과 집먼지 진드기, 계절성 바이러스 등을 99.99% 제거하고, 음식 냄새와 땀 냄새 등 일상에서 발생하는 냄새도 99% 탈취한다.
AI 기능도 한층 고도화됐다. ‘AI 맞춤건조’ 코스는 습도 센서를 통해 건조 중 의류 상태를 감지하고 최적의 건조 시간을 자동 설정한다. 셔츠나 블라우스 등 섬세한 소재도 손상 우려를 줄일 수 있다고 한다.
스마트싱스에서 ‘AI 절약 모드’를 설정한 뒤 ‘AI 맞춤건조’를 사용할 경우 에너지 사용량을 최대 15% 절감할 수 있다고 한다. 이와 함께 사용 패턴과 날씨·계절 정보를 분석해 적합한 코스를 제안하는 ‘AI 맞춤추천’ 기능도 지원한다.
디자인과 편의성도 개선됐다고 한다. 분할 없는 일체형 도어 디자인을 적용했고 옷장과 동일한 595mm 깊이로 설계해 빌트인 인테리어에 적합하다고 삼성전자는 설명했다. 저진동·저소음 방식으로 작동하는 점도 특징이다.
전면에는 2.8형 LCD 디스플레이를 탑재했고 기존보다 위치를 높여 허리를 크게 숙이지 않고도 조작할 수 있도록 했다. 슬림형 에어행어와 강화된 내부 선반, 밝아진 내부 조명 등을 적용해 사용성을 높였다고 한다.
제품은 ▲크리스탈 미러 ▲솝스톤 차콜 ▲솝스톤 플래티넘 ▲클린화이트 등 4가지 색상으로 출시된다. 최대 9벌까지 관리 가능한 대용량 모델로 출고가는 사양에 따라 204만9000원부터 249만9000원까지다. 전국 삼성스토어와 삼성닷컴에서 판매된다.
신제품 구매 고객을 대상으로 기존 제품 반납 시 20만 포인트를 제공하는 ‘바꿔보상’ 프로모션도 진행한다.
한편 삼성전자는 같은 날 ‘비스포크 AI 세탁기’, ‘비스포크 AI 건조기’, 일체형 제품 ‘비스포크 AI 원바디’도 함께 선보인다. ‘비스포크 AI 원바디’에는 다이얼 방식의 2.8형 스크린 모델이 새로 추가됐다.
김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “고객의 목소리를 적극 반영해 사용성과 완성도를 높인 제품”이라면서 “앞으로도 의류 관리 분야에서 차별화된 경험을 제공하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0