“동원그룹 창업주 통 큰 기부 결실”… 카이스트 김재철AI대학원 착공

동원그룹∙한국투자금융지주 창업자인 김재철 명예회장의 사재 출연으로 비롯된 ‘카이스트 김재철AI대학원’ 판교 연구동이 26일 첫 삽을 떴다.
동원그룹에 따르면 해당 연구동은 성남시 분당구 판교동에 대지 6000㎡에 연면적 1만 8185㎡ 규모로 지어진다. 지하 1층·지상 8층으로 구성된 연구동에 AI 분야 융합연구실과 강의실 등이 마련된다. 총 사업비는 542억 원으로, 오는 2028년 2월에 준공될 예정이다.
대학원에는 10메가와트(MW)급의 도심형 AI데이터센터가 설치된다. 이와 함께 피지컬 AI, 휴머노이드 등을 연구할 수 있는 로봇 실험실도 갖출 계획이다. 각 층에 마련된 개방형 공간에서는 기상예측, 신약개발 등 과학 AI와 헬스케어 AI, 제조 AI 등 다양한 프로젝트를 연구한다.
시민 참여를 위한 체험공간도 마련된다. AI의 역사를 한 눈에 아우르는 AI 전시관과 갤러리, 시네마 공간을 기획해 신기술에 대한 진입장벽을 낮추고 공감대를 강화할 계획이다.
이번 대학원 건립에 필요한 사업비 전액은 김 명예회장의 사재 출연에서 비롯됐다. 김 명예회장은 2020년부터 누적 603억 원을 카이스트에 기부해왔다. 대학원 건립 부지는 성남시가 무상 임대했다.
이광형 카이스트 총장은 “김재철 명예회장은 아무도 AI에 주목하지 않았던 시기부터 이 분야 인재육성을 강조했고 오늘의 결과로 이어졌다”며 “이번 판교 연구동 착공을 통해 R&D 예산 복원과 연구 생태계 정상화에 힘을 싣는 정부와 더욱 긴밀하게 합을 맞출 수 있게 됐다”고 말했다.
김재철 명예회장은 “푸른 바다에서 사업을 일으킨 대한민국이 앞으로는 데이터의 바다에서 새로운 가능성을 찾게 될 것”이라며 “AI대학원이 단순히 물리적 공간이 아니라 세계를 이끌 AI 인재양성의 산실이자 그 출발점이 되길 바란다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
