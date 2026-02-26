풀무원헬스케어, KGC인삼공사와 헬스케어 분야 공동사업 추진 위한 MOU 체결

풀무원헬스케어는 KGC인삼공사와 공동사업 추진을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
협약은 양사가 보유한 전문 역량과 자원을 결합해 헬스케어 분야에서 다양한 프로젝트를 추진하고, 이를 통해 양사가 소비자에게 신뢰받는 ‘대한민국을 대표하는 건강 전문 기업’으로서 브랜드 이미지를 공고히 하는 것을 목적으로 한다고 풀무원헬스케어는 설명했다.
협약에 따라 양사는 구독 채널을 활용한 혈당관리 프로그램 패키지 판매로 혈당관리 시장을 창출하는 데 적극 협력하기로 했다. 또 양사가 보유한 고객 데이터를 상호 연계해 시니어 시장을 공동으로 분석해 나가기로 했다.
특히 풀무원의 헬스케어 플랫폼 ‘디자인밀’은 KGC인삼공사의 홍삼 원료를 활용한 시니어 타깃의 프리미엄 건강 식단을 개발해 시니어 시장을 확장하는 데도 적극 협력해 나가기로 했다. 디자인밀은 현재의 플랫폼을 기반으로 KGC인삼공사의 혈당 관리 특화 건강기능식품까지 더한 큐레이션 프로그램을 론칭할 계획이다.
풀무원헬스케어 김진홍 대표는 “KGC인삼공사와 종합적이고 중장기적인 협업을 통해 소비자 건강을 효율적으로 관리할 수 있는 다양한 제품과 서비스를 제공하고자 한다”며 “양사가 긴밀히 협력하여 국내 헬스케어 시장의 혁신에 앞장서겠다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
