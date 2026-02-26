와이즈버즈, 자회사 애드이피션시와 함께 ‘구글 프리미어 파트너’ 3년 연속 선정

디지털 광고대행사 와이즈버즈는 자회사 애드이피션시와 함께 구글 파트너 프로그램의 최고 등급인 ‘2026 구글 프리미어 파트너’에 선정됐다고 26일 밝혔다.
구글은 매년 실적이 우수한 전 세계 디지털 마케팅 파트너를 선정해 프리미어 파트너 자격을 수여한다. 프리미어 파트너는 구글 Ads에 관한 뛰어난 전문성을 바탕으로 고객과의 신규 관계 구축 및 성장 지원 역량을 갖춘 기업으로, 해당 국가 내 프로그램 참여 기업 중 상위 3%에 해당하는 최상위 등급이다. 와이즈버즈와 애드이피션시는 2024년, 2025년에 이어 올해까지 3년 연속으로 이 자격을 획득했다.
와이즈버즈는 ‘2025 구글 에이전시 엑설런스 어워즈’에서 LG전자 글로벌 캠페인으로 ‘글로벌 성장’ 부문을 수상하고, ‘2025 구글 유튜브 웍스 어워즈’에서도 입상하는 등 글로벌 시장에서의 성과를 공식적으로 인정받았다.
자회사 애드이피션시 또한 ‘2025 구글 에이전시 엑설런스 어워즈’에서 네이버플러스스토어 캠페인(앱 성장 부문)과 바디럽 캠페인(온라인 판매 부문)으로 수상하며 양사가 함께 최다 수상의 영예를 안은 바 있다.
양사는 이번 선정을 통해 ‘구글 파트너 디렉터리’에 등록되어 잠재 고객이 최고의 파트너를 찾을 수 있는 전용 페이지에 노출되는 것은 물론, 고객의 성장과 성공을 지원하기 위한 구글의 독점적인 혜택도 제공받게 된다.
와이즈버즈 최호준 대표는 “자회사 애드이피션시와 긴밀하게 협력하며 노하우를 공유해 온 결과 3년 연속 프리미어 파트너라는 결실을 맺을 수 있었다”며 “어워즈 수상으로 입증된 양사의 전문 역량과 구글 파트너 프로그램의 혁신적인 리소스를 적극 활용해 광고주에게 차별화된 성과를 제공하는 최고의 글로벌 세일즈 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.
