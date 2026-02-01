달달~한 봄 시즌 디저트, 스위트파크서 만나요

[Food&Dining] 신세계백화점
내달 2일까지 ‘블루밍 플레이버’
2주년 맞아 한정판 디저트 선봬
5개 브랜드 메인 셰프와 컬래버
일본-프랑스-한국 ‘다국적 다과’
대한민국의 디저트 지형을 바꾼 신세계백화점 강남점 스위트파크가 개점 2주년을 맞이해 풍성한 이벤트를 개최한다.
강남점 스위트파크는 2024년 2월 새롭게 선보인 국내 최대 규모의 디저트 전문관으로 오픈과 동시에 핫플로 자리매김했다. 오픈한 지 2년이 지난 현재도 인기 디저트를 구매하기 위해 오픈런이 벌어질 만큼 명실상부 대한민국을 대표하는 ‘디저트 성지’가 됐다.
실제로 스위트파크의 2024년 구매 고객 중 45%, 2025년 구매 고객 중 41%는 직전년도 신세계 강남점을 이용하지 않았던 고객으로 신규 고객 유입의 창구 역할을 톡톡히 하고 있다.
아울러 스위트파크에서 디저트를 구매한 고객의 70%는 식품, 패션, 명품 등 타 카테고리 상품도 동시에 구매하는 등 연관 구매도 활발하게 이뤄지고 있음이 증명됐다.
신세계백화점은 3월 2일까지 ‘신세계 블루밍 플레이버’ 행사를 열고 스위트파크에서만 만나볼 수 있는 단독 디저트를 선보이고 신규 팝업스토어를 여는 등 다양한 행사를 마련했다.
먼저 5개 브랜드의 메인 셰프들과 손잡고 봄에 맞는 디저트 메뉴를 기간 한정으로 선보인다. 대표적으로 △‘비스퀴테리 엠.오’ 오오츠카 테츠야 셰프의 봄의 색상과 미각을 표현한 프랑스 디저트 ‘생토노레 프랑땅’(1만2500원) △‘한과미의식’ 황용택 셰프의 봄의 재료로 만든 9가지 한과로 구성된 세트 ‘해빙춘기 기회단’(10만 원) △‘아우치’ 조은정 셰프의 봄에 어울리는 산뜻한 맛과 풍부한 식감으로 준비한 ‘블루밍 베어’(1만4000원) 등이 있다.
그 밖에도 보앤미, 르솔레이, 이스트우드, 치플레, 시즈니크, 가리게트 등 20여 개의 브랜드에서도 생동감 넘치는 봄의 맛과 색깔을 담은 단독 디저트를 만나볼 수 있다.
유명 빵 인플루언서 ‘시녕’이 두바이식 디저트를 비롯해 전국의 핫한 베이커리를 직접 큐레이션해 선보이는 ‘시녕’S 빵더랜드’의 릴레이 팝업스토어도 선보인다.
또 파미에스테이션 1층에서는 3월 2일까지 400년 역사의 일본 카스텔라 ‘후쿠사야’, 과일 모찌 ‘미음찌읏’, 과일 산도 ‘이치고산도’, 일본식 푸딩 ‘푸니푸니푸딩’ 등의 팝업스토어도 준비했다.
행사 기간 중 스위트파크와 인접한 하우스오브신세계 푸드홀, 까사빠보, 파미에스테이션 식당가의 각 브랜드에서도 가격 할인, 서비스 메뉴 증정 등 다양한 혜택을 제공한다.
자세한 이벤트, 구매 혜택, 팝업스토어 등의 내용은 신세계백화점 애플리케이션과 매장에 비치된 리플렛을 통해 확인할 수 있다.
최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 “대한민국의 대표 디저트 성지 스위트파크가 오픈 2주년을 맞이해 다양한 단독 디저트와 팝업스토어, 이벤트 등을 마련했다”며 “앞으로도 최신 트렌드를 반영한 디저트를 선보이고 전국 곳곳에 숨어 있는 브랜드를 발굴하는 등 디저트·미식 문화를 선도해 국내외 고객에게 꾸준하게 사랑받는 명소로 거듭날 것”이라고 말했다.
댓글 0