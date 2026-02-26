지리산 암반수로 만들어 더욱 깨끗한 얼음

[2026 국가 소비자중심 브랜드 대상]
일반식품(식용얼음) 부문 / 2년 연속
㈜아이스올리
㈜아이스올리가 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 일반식품(식용얼음) 부문 대상을 2년 연속 수상했다.
아이스올리는 국내 식용얼음 시장점유율 1위 브랜드로 컵 얼음·봉지 얼음·볼 얼음이 주력 제품이다. 2022년 제3공장 증설로 국내 최대 생산 및 보관 능력을 갖춰 한여름 성수기에도 안정적인 공급이 가능하며 현재 편의점, 대형마트, 온라인 등 다양한 유통 채널에 공급하고 있다. 20년 이상의 제빙 노하우를 바탕으로 슬로우프리즈 공법, 에어 공법을 적용해 얼음이 투명하고 단단해 오랫동안 시원함을 유지하는 것으로 알려졌다. 또한 철저한 품질관리와 생산 역량을 기반으로 업계에서 경쟁력을 인정받아 지난해에 이어 올해도 대상의 영예를 안았다.
특히 깨끗한 원수(지리산 지하 암반수) 관리부터 자동화 생산, 출고까지 전 과정에 걸친 엄격한 관리 체계를 구축하고 HACCP 인증과 샘물 개발 허가를 통해 안전성을 강화한 점이 높은 평가를 받았다는 분석이다.
한편 아이스올리는 최근 미국 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 H-Mart와 컵 얼음 공급 계약을 체결하며 해외 유통망을 확대하고 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.
아이스올리 관계자는 “2년 연속 대상 수상은 소비자 신뢰가 만들어낸 의미 있는 성과”라며 “기본에 충실한 품질 경쟁력을 바탕으로 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 전했다.
