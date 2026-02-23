삼성전자, 美 고급주택단지에 빌트인가전 공급유치… “프리미엄 가전공략 박차”

플로리다 비에라 ‘아리페카’ 단지 260세대에 적용
삼성전자는 23일 미국 플로리다주 비에라(Viera) 주택단지 ‘아리페카(Aripeka)’에 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘데이코(Dacor)’ 제품을 공급한다고 밝혔다.
현지 대표 커스텀 빌더 4곳 협력으로 프리미엄 주택 완성
스마트싱스 연동으로 에너지 관리 효율 극대화
고급 디자인·사용 편의성 인정받으며 B2B 시장 확대
아리페카는 라이프스타일 홈즈(Lifestyle Homes), 조이얼 홈즈(Joyal Homes), CDS 빌더(CDS Builders), 스탠리 홈즈(Stanley Homes) 등 4개 맞춤형 주택 건설사가 참여해 조성 중인 단독주택 단지다. 총 260세대 규모로 2027년 완공이 예정돼 있다.
비에라는 ‘스페이스 코스트(Space Coast, 항공우주 산업 밀집 지역)’로 알려진 지역으로, 최근 주거 단지 개발이 활발히 이루어지고 있다. 이번에 공급되는 데이코 가전은 1도어 컬럼형 냉장·냉동고, 풀 컬럼 와인셀러, 식기세척기, 48인치 듀얼 스팀 레인지, 프로 캐노피 월 후드 등 6종이다.
제품은 주방 공간과 조화를 이루는 빌트인 형태로 설계됐으며, 일부 모델은 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스(SmartThings)’와 연동돼 기기 제어와 에너지 관리가 가능하다.
냉장고는 금속 내부 마감과 ±0.5도의 정밀 온도 제어 기능을 적용해 식재료를 일정 온도로 보관할 수 있다. 자동 문열림 기능(Push to Open)과 3D 조명도 탑재됐다. 와인셀러는 구역별 온도 조절 기능으로 다양한 종류의 와인을 적정 온도에서 보관할 수 있다.
식기세척기에는 스톰워시 플러스(StormWash+) 세척 기능과 세척 후 문이 자동으로 열리는 오토 릴리즈 도어(Auto Release Door) 기능이 적용됐다. 48인치 듀얼 스팀 레인지는 스팀 오븐과 컨벡션(열대류) 오븐 구조로 구성돼 다양한 요리를 동시에 조리할 수 있다.
삼성전자는 이번 공급을 포함해 미국 내 주요 건설사를 대상으로 B2B(기업 간 거래) 가전 공급을 확대하고 있다. 플로리다 지역의 파크 스퀘어 홈즈(Park Square Homes)와 존스 홈즈(Jones Homes)에도 데이코 가전을 납품할 예정이다.
이상직 삼성전자 DA사업부 부사장은 “북미 시장에서 데이코의 디자인과 기능이 주택 건설사들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다. B2B 중심의 시장 확대를 지속하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
