삼표그룹, 신입사원 교육에 봉사활동 접목… 발달장애인 도예 강사와 도자기 제작

건설기초소재기업 삼표그룹은 지난 13일 경주시 소재 삼표연수원에서 신규 입사자 교육 과정의 일환으로 체험형 ‘핸즈온(Hands-on)’ 봉사활동을 실시했다고 19일 밝혔다.
이번 활동은 신입사원들이 입사 초기부터 기업의 사회적 책임을 직접 체험하고, 지역사회와 함께 성장하는 조직문화를 자연스럽게 이해하도록 돕기 위해 마련됐다.
이날 신규 입사자 15명은 사회적 기업 ‘스프링샤인’ 소속 발달장애인 도예 강사의 지도 아래 도자기 컵을 제작했다. 각자의 개성과 포부를 담은 소장용 컵과 기부용 컵을 각각 만들었고 기부용 컵은 발달장애인 직업재활시설 굿윌스토어에 전달될 예정이라고 한다.
삼표그룹 사회공헌단은 신규 입사자 교육 과정과 연계한 사회공헌 활동을 정례화할 방침이다. 구성원들이 입사 초기부터 나눔의 가치를 자연스럽게 실천할 수 있는 문화를 만들겠다는 구상이다.
유용재 삼표그룹 사회공헌단장은 “신규 입사자들이 직접 손으로 나눔의 가치를 만들어보며 기업의 사회적 책임을 되새기는 의미 있는 시간이었다”면서 “앞으로도 임직원들이 지역사회와 상생할 수 있는 기회를 적극적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
