지난해 12월 서울 아파트 원정매입 3년 2개월 만에 최저

지난해 12월 서울 아파트를 지방 등 타지인이 매입하는 이른바 ‘원정 매입’ 비중이 3년 2개월 만에 최저를 기록했다. 10·15 주택 시장 안정화 대책으로 서울 전체가 토지거래허가구역으로 묶여 실거주 의무가 부여된 영향으로 해석된다.
18일 한국부동산원의 매입자 거주지별 아파트 매매 거래량을 분석한 결과 지난해 12월 서울 외 지역에 거주자가 서울 아파트를 매입한 경우는 전체 거래량의 19.98%로 집계됐다. 이는 2022년 10월(18.67%) 이후 가장 낮은 수치다. 지난해 11월 21.52%로 줄었다가 12월에는 20% 밑으로 떨어지며 두 달 연속 감소세를 보였다.
특히 지난해 집값 상승 폭이 컸던 성동구의 경우 12월 원정매입 비중은 7.94%로 전월(20.15%) 대비 급감했다. 마포구 역시 11월 27.07%에서 20.97%로 줄었고, 강동구도 같은 기간 29.86%에서 23.37%로 줄어들었다.
서울 아파트의 타지역 거주자 매입 비중은 지난해 2월 강남지역 토지거래허가구역 일시 해제 영향으로 전세를 낀 갭투자 수요가 몰리며 25.15%까지 높아졌다. 이후 지난해 3월 다시 강남 3구(서초구, 강남구, 송파구)와 용산구가 토허구역으로 지정되며 22.79%로 줄어들었고, 이후 21∼22%대를 유지하다가 지난해 10월 들어 다시 24.52%로 증가했다. 10·15 대책으로 토허구역 지정 효력이 발효되는 20일 전까지 막바지 갭투자 수요가 몰린 영향으로 보인다.
