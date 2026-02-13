대찬병원, 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 의료 지원… 동계 국제대회 3회 연속

대찬병원은 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 의료지원에 참가한다고 밝혔다. 의료지원하는 팀은 컬링, 스켈레톤, 봅슬레이 3개 종목 국가대표 팀으로 총 18명이다.
이번 동계올림픽 의료지원으로 대찬병원은 2018 평창 동계올림픽과 2024 강원 청소년 동계올림픽에 이어 국제 동계 스포츠 대회 현장 의료 지원을 3회 연속 수행하게 됐다.
대찬병원은 이번 대회에 문제양 센터장을 비롯한 스포츠메디컬팀을 파견해 국가대표 선수단에 맞춤형 의료 서비스를 제공한다. 경기 일정과 훈련 환경, 종목별 특성을 고려한 부상 예방과 회복, 경기력 유지 지원에 집중한다.
병원 측에 따르면 현재 의료진에는 IOC 주관 Team Physician Course를 이수하고 평창·강원 청소년 동계올림픽에서 주치의로 활동한 경험이 있는 전문가 4명이 포함돼 있다. 이들은 스포츠 손상 진단, 경기 중 응급 처치, 재활 치료 및 컨디션 관리 경험을 바탕으로 병원의 스포츠 메디컬 체계를 운영하고 있다.
동계 스포츠는 근골격계 손상 위험이 높은 만큼, 대찬병원은 정밀 진단부터 현장 응급 처치, 단계별 재활 치료, 컨디션 관리까지 통합한 시스템으로 현장 대응을 강화한다는 방침이다.
대찬병원은 현재 컬링, 스켈레톤, 봅슬레이 국가대표팀 3개 종목의 공식 협력 병원으로 활동 중이다. 선수 개인별 신체 조건과 종목 특성을 고려한 진단 및 재활 관리 시스템을 운영하며, 시즌 전·중·후 통합 컨디션 관리와 부상 예방 프로그램을 통해 선수들의 경기력 유지와 안정적인 선수 생활을 지원하고 있다.
병원 관계자는 “국제 대회 현장에서 쌓은 의료 경험은 선수 치료와 병원 스포츠 의학 경쟁력 강화에 활용되고 있다”면서 “앞으로도 스포츠 메디컬 분야 전문성을 높이는 기술과 시스템 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0