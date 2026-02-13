리쥬란코스메틱, 홍콩 왓슨스 ‘HWB 어워드’서 다이아몬드 상 수상

파마리서치는 더마 코스메틱 브랜드 ‘리쥬란코스메틱’이 지난달 홍콩에서 개최된 ‘2025 왓슨스 HWB 어워즈’에서 다이아몬드 상을 수상했다고 13일 밝혔다.
왓슨스 HWB 어워즈는 소비자 투표, 판매 데이터, 브랜드 신뢰도 등을 종합 평가해 수여하는 홍콩의 주요 뷰티 시상식이다. 리쥬란코스메틱이 수상한 ‘다이아몬드 상’은 한 해 동안 소비자에게 가장 높은 신뢰를 받은 브랜드에 부여된다.
파마리서치는 이번 수상을 계기로 홍콩 전역 188개 왓슨스 매장에 제품 진열을 확대하고, 왓슨스 공식 SNS 채널 등을 통해 온·오프라인 통합 마케팅 캠페인을 전개할 예정이다. 어워드 공식 엠블럼을 활용한 브랜딩 활동도 강화할 예정이다.
파마리서치 관계자는 “이번 수상으로 리쥬란코스메틱의 제품력과 브랜드 가치를 다시 한번 입증했다”며 “이를 기점으로 홍콩 전역 매장에서 소비자와의 접점을 확대해 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
한편 리쥬란코스메틱은 동남아시아와 중화권을 비롯해 미국, 일본 등 주요 시장에서 유통망을 넓히며 글로벌 사업을 강화하고 있다. 핵심 성장 권역을 중심으로 시장별 전략을 고도화해 글로벌 경쟁력을 높여 나간다는 방침이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
