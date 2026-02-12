고퀄, ‘헤이홈’ ISO/IEC 27701 개인정보보호 인증 획득 …‘스마트홈 보안 4대 표준‘ 확립
㈜고퀄은 자사 스마트홈 플랫폼 ‘헤이홈(Hejhome)’ 앱 서비스에 대해 개인정보보호경영시스템 국제표준인 ISO/IEC 27701 인증을 획득했다고 밝혔다.
이번 인증은 고퀄이 지난 달 20일 한국준법진흥원(KCI)으로부터 획득한 것으로, 인증 범위는 헤이홈(Hejhome) 앱 서비스다.
ISO/IEC 27701은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 개인정보보호 관리체계(PIMS, Privacy Information Management System) 국제표준이다. 개인정보의 수집·이용·보관·제공·파기 전 과정에 걸친 관리적·기술적 보호 요구사항을 규정하며, 글로벌 개인정보보호 분야에서 가장 권위 있는 인증 중 하나로 평가받고 있다.
고퀄은 이번 ISO/IEC 27701 인증 취득을 통해 △ISO/IEC 27001(정보보안) △ISO/IEC 27017(클라우드 정보보호 관리체계) △ISO/IEC 27018(클라우드 개인정보보호 관리체계)을 포함한 총 4종의 국제 보안 표준 인증을 모두 확보하게 됐다. 이를 통해 스마트홈 서비스 전반에 걸친 빈틈없는 개인정보 및 정보보호 관리 체계를 구축했다는 평가다.
스마트홈 기기와 홈카메라 등 IoT 서비스는 이용자의 일상과 밀접하게 연결된 데이터가 처리되는 만큼, 개인정보 보호에 대한 체계적인 관리가 필수적이다. 고퀄은 이번 인증을 통해 ‘헤이홈(Hejhome)’ 앱 서비스의 개인정보 관리 체계가 국제 기준에 부합하게 구축·운영되고 있음을 객관적으로 입증했다.
한편, 고퀄은 지난 11일 ISO/IEC 27701 인증 수여식을 진행했다. 이날 행사에는 우상범 고퀄 대표와 용석광 한국준법진흥원 이사가 참석해 인증서 수여와 함께 향후 개인정보 보호 체계 고도화 방안에 대해 논의했다.
고퀄 관계자는 “스마트홈 서비스에서 개인정보 보호는 선택이 아닌 기본 요건”이라며 “ISO/IEC 27701 국제 기준에 맞춘 관리 체계를 지속적으로 점검하고 개선해 이용자가 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 유지해 나가겠다”고 전했다.
이어 “고퀄은 앞으로도 개인정보보호경영시스템을 정기적으로 점검·개선하고, 국내외 관련 법·규제 및 글로벌 요구사항 변화에 맞춰 관리 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
