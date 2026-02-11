삼성전자, ‘AI 강화’ 스팀 로봇청소기 출시… 문턱넘는 자율주행 고도화

AI 주행과 스팀 살균 결합한 차세대 로봇청소기
삼성전자는 11일 국내 시장에 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기를 출시한다고 밝혔다. 신제품은 흡입력, 주행 성능, 위생, 보안 기능을 강화해 사용 편의성을 높인 것이 특징이다.
보안 솔루션 ‘녹스 매트릭스’·‘녹스 볼트’로 기기 안전성 강화
설치·리폼·AS까지 아우르는 통합 관리 서비스 제공
주요 모델은 ‘울트라’, ‘플러스’, ‘일반형’ 세 가지로 구성된다. ‘울트라’와 ‘플러스’ 모델은 기존보다 흡입력을 두 배 높여 10W를 구현했으며, 투명 액체를 인식하는 AI 주행 기능과 45mm 높이의 문턱을 넘을 수 있는 ‘이지패스 휠’을 갖췄다.
벽면과 모서리를 정밀하게 청소하는 ‘팝아웃 콤보’ 기능도 새로 적용됐다. 물걸레는 100℃ 스팀으로 세균을 99.9% 살균하며, 자동 세척판이 오염물을 제거한다. 자동 급배수 모델은 깨끗한 물을 자동 공급하고 오수를 배출해 관리 편의성을 높였다.
보안 기능도 강화됐다. 삼성의 ‘녹스 매트릭스’와 ‘녹스 볼트’ 기술이 적용돼 기기 간 보안 위협을 차단하고 개인정보를 안전하게 저장한다. 데이터는 기기 내부에서 암호화 처리돼 외부 공격에도 보호된다. 해당 제품은 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈의 ‘다이아몬드’ 등급과 한국인터넷진흥원의 ‘IoT 보안인증 스탠다드플러스’를 획득했다.
AI 플랫폼 ‘스마트싱스(SmartThings)’와 연동하면 외출 중 실내 상황을 확인하거나 일정 기간 움직임이 없을 경우 로봇이 스스로 순찰하는 ‘안심 패트롤’ 기능을 사용할 수 있다.
삼성전자는 구매부터 설치, 관리, AS까지 통합 서비스를 운영한다. ‘AI 구독클럽’을 통해 정기 점검 및 소모품 교체 서비스를 제공하며, 자동 급배수 모델 고객은 설치 환경에 맞춘 가구장 리폼 서비스를 지원받을 수 있다. 전국 주요 서비스센터에는 로봇청소기 전담 인력이 배치됐다.
사전 판매는 2월 11일부터 3월 2일까지 진행된다. 정식 출시는 3월 3일이며, ‘일반형’은 4월부터 판매된다. 가격은 모델과 기능에 따라 141만~204만 원대다.
임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “로봇청소기의 핵심 기능을 강화하고 보안을 높여 사용자의 신뢰를 확보하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
