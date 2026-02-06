세정나눔재단, 설 앞두고 취약계층 자활 지원에 6000만 원 후원

세정그룹 산하 세정나눔재단이 설 명절을 앞두고 부산 지역 취약계층 자활 참여자 지원에 나섰다.
세정나눔재단은 6일 오전 10시 부산 금정구 부곡동에 위치한 세정그룹 본사에서 금정구지역자활센터가 추진하는 사회공헌 사업 ‘오늘이 괜찮아지는 하루’에 총 6000만 원을 지원한다고 밝혔다.
‘오늘이 괜찮아지는 하루’는 자활 참여자들의 신체 위생 회복을 돕는 프로그램으로, 단순한 위생 관리 차원을 넘어 스스로를 돌보고 존중하는 경험을 제공하는 데 초점을 맞춘 사업이다. 재단 측은 위생 관리 개선을 통해 자존감 회복과 정서적 안정, 근로 의지 제고 등 자활 전반에 긍정적인 효과를 기대하고 있다.
이번 지원은 일회성·소모성 복지가 아닌, 자활 참여자들의 자립 기반 마련을 목표로 한 ‘생산적 복지’의 일환으로 기획됐다. 특히 경제적 어려움과 열악한 주거 환경으로 기본적인 위생 관리와 의복 마련에 어려움을 겪어온 자활센터 이용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.
지원금은 정기적인 목욕 서비스와 근무 및 일상생활에 필요한 의복 지원에 사용된다. 목욕 지원 사업에 1천만 원을 투입해 자활 참여자 20명을 대상으로 주 1회씩 연말까지 목욕 서비스를 제공하고, 근무복 및 일상복 지원에는 5000만 원을 편성해 약 200명의 자활센터 이용자에게 연 2회 의복을 지원할 예정이다.
박순호 세정나눔재단 이사장은 “위생과 의복은 사회 구성원으로서 자신감을 회복하기 위한 최소한의 준비”라며 “이번 지원이 참여자들이 스스로를 존중하며 안정적으로 근로 활동에 전념하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
이어 “앞으로도 소외계층의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있는 맞춤형 복지 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
