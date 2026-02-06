“함께 한 1년을 돌아보며” …넘버즈인, NCT WISH 팬사인회 성료

스킨케어 브랜드 넘버즈인(numbuzin)이 브랜드 모델 NCT WISH와 함께 한 팬사인회를 성황리에 마무리했다고 전했다.
브랜드 모델 발탁 1주년을 기념해 마련된 이번 팬 사인회는 지난 4일 서울 씨스퀘어에서 진행됐으며, 넘버즈인 공식몰 마켓 기간 중 제품 구매 후 이벤트에 응모한 고객 가운데 랜덤 추첨을 통해 선정된 50명의 팬이 현장에 참여했다.
해당 마켓은 넘버즈인의 베스트 라인으로 손꼽히는 1번 라인과 3번 라인을 중심으로 구성됐다. 1번 라인은 수분 진정 케어에, 3번 라인은 매끈한 피부결·모공 케어에 각각 초점을 두고 있다. 넘버즈인 측은 마켓 기간 동안 두 라인 모두 억대 매출을 기록하며 브랜드를 대표하는 핵심 라인으로서의 저력을 입증했다고 밝혔다.
이번 팬사인회는 NCT WISH 멤버 6명 전원이 참여해 팬들과 가까운 거리에서 소통할 수 있도록 구성된 소수정예 행사로, 아티스트와 팬덤이 보다 진솔하게 교감할 수 있는 자리로 완성됐다.
NCT WISH 멤버들은 “넘버즈인과 함께한 지난 1년 동안 스킨케어에 대해 많이 배울 수 있었고, 팬들을 직접 만나 스킨케어와 관련된 다양한 이야기를 나눌 수 있어 좋았다”며 “추운 날씨에도 불구하고 현장의 따뜻한 분위기가 오래 기억에 남을 것 같다”고 소감을 전했다.
넘버즈인 관계자는 “청량한 에너지를 지닌 NCT WISH와 함께하며 지난 한 해 동안 팬들로부터 많은 사랑을 받을 수 있었고, 브랜드 역시 새로운 모습을 보여드릴 수 있었다”며 “2026년에도 넘버즈인은 NCT WISH와 함께 브랜드와 아티스트가 함께 성장하는 다양한 이야기를 이어갈 예정”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
