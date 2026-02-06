“냄새 나, 가위바위보 해” 동물보호소 단체봉사 온 40명 ‘눈살’

동물보호소로 단체 봉사활동을 온 40명이 불성실한 태도를 보였다는 사연이 전해져 논란이 일었다.
동물보호시설 아크보호소 측은 3일 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 “속상해서 주절주절”이라며 “오늘 모처럼 40명이나 평일 단체 봉사를 온다고 해 그룹으로 나눠 할 업무를 정하고 (이들을 도울) 봉사자들 섭외했는데, 학생 40명은 오자마자 ‘냄새 난다’고 안에 들어오지도 않고 밖에서 버텼다”고 했다.
보호소 측은 “(학생들에게) ‘견사를 좀 닦아 달라’고 부탁했는데도 움직이지도 않고 누가 할 건지 (정하기 위해) 가위바위보를 하고 있다”라며 “(학생들이) 큰 아이들은 무섭다고 견사 안으로 들어오지도 않는다”고 했다. 그러면서 “밖에서 서성대고 있으면 아이들도 더 예민해 진다”며 “이럴 거면 오지마시라”고 했다.
보호소 측은 “단체 봉사로 온다고 좋아서 개인 봉사자들에게 취소 요청을 했다”며 “우린 시간이 남아 돌아 아이들을 돌보는 거 아니다”라고 했다. 그러면서 “다들 없는 시간 쪼개 봉사하는 것”이라고 했다.
보호소 측의 게시물에는 봉사자의 태도를 비판하는 반응이 잇따랐다. “봉사 점수 받으러 왔나?” “봉사자 분들이 시간을 쪼개서 아이들을 돌보는 건데, 이런 식이면 마음만 상한다” “속상했겠다” 등의 내용이었다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
