현대건설, 아시아·미국 디자인 어워드서 잇단 수상… 조경 설계 글로벌 경쟁력 입증

현대건설은 지난달 27일 ‘ASIA Design Prize 2026’ 공간 부문에서 디에이치 대치에델루이 티하우스와 힐스테이트 검단포레스트 어린이놀이터가 우승자(Winner)로 선정됐다고 6일 밝혔다. 이로써 현대건설은 아시아 디자인 프라이즈 5년 연속 수상이라는 기록을 세웠다.
아시아 디자인 프라이즈는 전 세계 31개국에서 1500여 개 이상의 작품이 출품되는 아시아 최대 규모 디자인 어워드다. 심미성과 독창성, 기술성, 지속가능성 등을 종합 평가해 공간·제품·커뮤니케이션 분야의 수상작을 선정한다.
이번에 수상한 디에이치 대치에델루이의 ‘아뜰리에 티하우스’는 ‘작가들의 정원’을 콘셉트로 조형미와 큐레이션된 예술 작품이 조화를 이루는 커뮤니티 공간이다. 건축 외관과의 자연스러운 연결과 사용자 경험을 고려한 동선 계획으로 휴식과 교류의 가치를 건축적으로 구현했다는 평가를 받았다.
힐스테이트 검단포레스트의 ‘웰시코기의 봄’은 정원에서 뛰어노는 강아지를 모티프로 한 스토리텔링형 놀이 공간이다. 부지의 지형 단차를 활용한 슬라이드와 언덕형 놀이 요소로 아이들의 신체 활동을 자연스럽게 유도하고 주변 자연환경과 조화를 이루는 조형미가 특징으로 꼽혔다.
현대건설은 앞서 ‘USA Good Design Award 2025’에서도 국내 건설사 중 최다인 8개 작품을 수상한 바 있다. 환경 부문에서 올림픽파크포레온 ARTE 등 티하우스와 휴게시설 5개 작품이, 운동 및 놀이 부문에서 힐스테이트 마크로엔 Tree Trunk Adventure 등 놀이시설 3개 작품이 선정됐다.
현대건설 관계자는 “국제 디자인 어워드 연속 수상은 휴게시설과 놀이공간 전반의 공간 구성과 디자인 완성도가 국제적으로 인정받았다는 의미”라면서 “주거환경과 조화를 고려한 커뮤니티 공간 설계로 주거 공간의 완성도를 지속적으로 높여갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
