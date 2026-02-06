아크메드라비, 26SS 1ST 컬렉션 출시… 제품 중심 온·오프라인 전개 본격화

스트릿 패션 브랜드 아크메드라비(ADLV)가 26SS 1ST 컬렉션을 출시하며 새 시즌 전개에 돌입했다.
이번 컬렉션은 빠르게 변화하는 트렌드를 즉각 반영하기보다, 일상에서 반복적으로 착용할 수 있는 제품 구성에 집중한 것이 특징이다. 아크메드라비는 26SS 시즌을 통해 시즌별 유행에 좌우되기보다는, 브랜드가 강점을 가진 핵심 카테고리를 중심으로 디자인 완성도와 착용 활용도를 동시에 끌어올리는 방향을 제안한다. 봄과 여름의 경계에서 실제로 자주 손이 가는 아이템군을 중심으로, 컬렉션의 실용성과 범용성을 강화했다.
26SS 1ST 컬렉션은 티셔츠, 셔츠, 후디, 팬츠, 데님, 경량 아우터 등 브랜드의 대표 카테고리로 구성됐다. 소재는 코튼 기반의 데일리 아이템부터 워시드 데님까지 폭넓게 전개되며, 워싱과 소재 표현을 통해 과하지 않은 포인트를 더했다. 그래픽 역시 강한 슬로건이나 과장된 메시지보다는, 착용 시 다양한 아이템과 자연스럽게 어우러질 수 있도록 절제된 방식으로 설계했다. 컬러는 더스티한 블루, 브라운, 그레이, 뉴트럴 톤을 중심으로 전개돼 믹스 매치가 용이하며, 스타일링 난이도를 낮춰 일상 속 활용도를 높였다.
실루엣은 전반적으로 여유로운 핏을 기반으로 하되, 단품 착용은 물론 레이어드 스타일링까지 고려해 설계됐다. 크롭한 상의, 레이어링이 가능한 셔츠·후디·아우터 등의 조합을 통해 체형과 취향에 따라 다양한 연출이 가능하도록 했으며, 편안함을 유지하면서도 룩의 균형을 잡을 수 있도록 디테일을 조율했다. 이러한 구성은 남녀 구분 없이 폭넓게 착용 가능한 라인업을 완성하는 동시에, 시즌에 국한되지 않고 활용 가능한 시즌리스(seasonless)한 컬렉션으로서의 정체성을 강화한다.
모델 선정에서도 전략적인 변화가 있었다. 아크메드라비는 이번 시즌 연예인 모델을 기용하지 않고 일본 모델 히비키(HIBIKI)를 메인 모델로 선택했다. 이는 인지도 중심의 화제성보다, 제품 자체의 경쟁력과 착장 완성도를 전달하는 데 집중하겠다는 브랜드의 방향성을 반영한다. 특정 인물의 이미지에 기대기보다, 글로벌 소비자에게도 자연스럽게 전달될 수 있는 담백한 무드를 기반으로 브랜드 정체성을 보다 명확히 구축하겠다는 의도가 담겼다.
온·오프라인 전개 역시 제품 중심 전략에 맞춰 운영된다. 온라인에서는 제품 상세 이미지와 소재·핏 정보, 스타일링 중심의 콘텐츠를 통해 소비자가 제품 특성을 직관적으로 이해할 수 있도록 구성한다. 또한 카테고리별 핵심 아이템을 중심으로 컬렉션의 흐름을 단계적으로 공개하며, 시즌 전반에 걸쳐 구매 동선을 자연스럽게 확장한다는 계획이다. 오프라인 매장에서는 실제 착용감을 중심으로 한 디스플레이와 레이어링 제안을 강화해, 온라인에서 확인한 제품을 현장에서 바로 경험하고 선택할 수 있도록 했다. 이를 통해 단순 진열을 넘어 ‘입었을 때의 완성도’와 ‘활용 시나리오’를 매장에서 직접 확인할 수 있도록 한다는 방침이다.
아크메드라비 관계자는 “26SS 1ST 컬렉션은 브랜드가 다시 한 번 기본에 집중한 시즌”이라며 “티셔츠, 데님, 후디 등 핵심 제품군을 중심으로 완성도를 높이고, 온·오프라인 전개 방식을 유기적으로 연결해 소비자와의 접점을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “시즌을 거치며 라인업을 점진적으로 확장해, 다양한 스타일링과 착용 환경에서 활용 가능한 제품 제안을 지속하겠다”고 덧붙였다.
한편, 아크메드라비 26SS 1ST 컬렉션은 현재 공식 온라인 스토어를 비롯해 주요 오프라인 매장에서 만나볼 수 있으며, 향후 시즌 전개에 맞춰 컬렉션 라인업을 순차적으로 확대해 나갈 예정이다.
댓글 0