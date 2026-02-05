한국필립모리스, 아이코스 일루마 전용 캡슐 신제품 ‘테리아 샤인 펄’ 출시

한국필립모리스가 궐련형 전자담배 ‘아이코스 일루마(IQOS ILUMA)’ 시리즈 전용스틱인 ‘테리아’의 제품 포트폴리오를 확대한다.
필립모리스는 신제품 ‘테리아 샤인 펄(TEREA SHINE PEARL)’을 출시한다고 5일 밝혔다.
테리아 샤인 펄은 시원한 맛으로 시작해 캡슐을 터뜨리면 입안 가득 싱그럽고 상큼한 풍미를 느낄 수 있는 점이 특징이다. 기존 ‘테리아 오아시스 펄’, ‘테리아 썬 펄’ 등과 함께 시원한 맛과 캡슐을 통한 색다른 맛의 조화를 선호하는 아이코스 일루마 사용자를 비롯한 성인 흡연자를 위해 기획됐다.
이번 신제품 출시로 테리아의 캡슐 라인업은 총 7종으로 확대됐다. 총 제품 포트폴리오는 21종이다.
한국필립모리스는 “테리아 샤인 펄은 캡슐형 제품을 선호하는 성인 흡연자들에게 상큼한 맛의 새로운 경험을 제공하는 제품”이라며 “앞으로도 다양한 블렌드와 캡슐을 적용한 신제품을 통해 소비자들의 다양한 취향을 반영해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 테리아 전 제품은 한국필립모리스 양산 공장에서 전량 생산되며, 국내 공급과 함께 해외로도 수출되고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
