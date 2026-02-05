크레버스, ‘전통의 문해력’에 ‘혁신 AI’ 더해 2026년 대반전 예고

THE OPEN 봄학기 예약률 직영 80% 이상 증가
선제적 재무구조 개선 및 해외사업 재활성화 추진
에듀테크 전문기업 크레버스(대표 이동훈∙김형준)가 2025년의 전략적 투자를 마무리하고, 2026년 본격적인 실적 리바운드와 함께 미래 교육 시장을 선도하는 ‘성장주’로서 새로운 이정표를 세우겠다고 밝혔다.
크레버스는 최근 2025년 실적 공시를 통해 매출은 유지했으나 영업이익이 감소했음을 밝혔다. 회사 측은 이번 실적 하락의 핵심 원인으로 교육 트렌드에 발맞춰 출시한 ESL·EFL 통합 브랜드 ‘THE OPEN’의 안착을 위한 공격적인 커리큘럼 투자 및 마케팅, 통번역 대학원 출신 등 고품질 수석 강사진 확보, AI 기술 개발에 비용이 집중 투입되었기 때문이라고 진단했다.
사고력 기반의 문해력 강화 커리큘럼을 전면에 내세운 ‘THE OPEN’은 출시와 동시에 학부모들의 관심을 받고 있으며, 2026년 봄학기 입학테스트 예약자 수가 직영은 80%이상, 가맹은 50% 이상 급증하고 있다는 것이 회사측의 설명이다.
크레버스는 재무구조 또한 2026년을 위한 선제적 조치에 따라 더욱 단단해졌다고 밝혔다. 크레버스는 2025년부터 부채비율 개선이 가능한 영구 교환사채(EB) 발행과 유형자산 매각을 실행했으며, 조직 내부적으로는 인적 쇄신과 비효율적 조직을 폐쇄 혹은 통합해 효율적인 경영 구조를 완성했다.
회사측은 향후 주요 성장 엔진으로 신규 브랜드인 THE OPEN, AI 기술, 글로벌 시장을 꼽았다. 크레버스는 퓨리오사AI의 실증 파트너로서 AI 영어 평가 서비스 ‘HUMMINGo(허밍고)’의 기술력을 이미 입증받아 시장 확장을 기다리고 있으며, 학원 운영을 자동화하는 ‘CREVAX’ 솔루션도 본격 도입해 운영 차별성을 극대화하고 있다고 전했다. 여기에 코로나 이전 베트남 시장 1위의 경험을 발판 삼아 신규 파트너인 SCOTS ENGLISH와의 라이선스 계약을 체결, 2026년 글로벌 실적 회복에도 박차를 가할 예정이다.
크레버스 이동훈 대표는 “2025년은 미래 성장을 위해 씨를 뿌리며 가장 어려운 시기를 견뎌낸 해였다”며 “Literacy, 즉 ‘문해력’이라는 AI 시대의 핵심 가치를 THE OPEN을 통해 제공하고, 혁신적인 AI 기술을 더해 2026년은 크레버스가 학령인구 감소를 뛰어넘어 교육계 판도를 뒤바꾸는 기업으로 증명하겠다”고 밝혔다.
