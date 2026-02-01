엔비디아, 오픈AI에 200억 달러 투자 곧 계약

젠슨황, 불화설에 “순조롭게 진행”
엔비디아가 챗GPT 개발사 오픈AI에 200억 달러(약 29조 원)를 투자할 것으로 알려졌다.
당초 밝힌 1000억 달러엔 못 미쳐
4일 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 “엔비디아가 최근 투자 유치 라운드의 일환으로 오픈AI에 200억 달러를 투자하는 계약을 체결할 예정”이라고 보도했다.
블룸버그에 따르면 계약 체결은 거의 마무리 단계다. 오픈AI는 새 투자 라운드를 위해 최대 1000억 달러(약 144조 원)의 자금을 조달하려 하고 있고, 이 중 상당 부분은 빅테크 기업들로부터 조달받을 것으로 전망된다. 아마존이 최대 500억 달러(약 72조 원), 소프트뱅크가 300억 달러(약 43조 원)를 투자하는 방안이 논의된 바 있다.
앞서 엔비디아는 지난해 9월 오픈AI에 최대 1000억 달러를 투자하겠다고 발표했다. 그러나 회사 내부에서 오픈AI에 대한 투자 회의론이 불거져 계획이 보류됐다는 소식이 전해졌다. 구글 제미나이 등 새로운 경쟁자의 등장에 따라 오픈AI가 시장 지배력을 유지할 수 있을지 우려하는 목소리가 적지 않다는 것. 이어 오픈AI가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 대체품을 찾고 있다는 보도가 나오며 양 사의 협력에 ‘금’이 가고 있다는 추측이 나오기도 했다.
투자 계약이 임박했다고 하지만, 당초 선언했던 투자 규모 1000억 달러에 비해서는 많이 축소된 규모라 양 사의 관계 균열에 대한 의심은 여전하다. 양 사 최고경영자(CEO)들은 이후에도 협력을 지속하겠다는 의사를 전했다. 이 가운데 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 3일 CNBC와의 인터뷰에서 “드라마는 전혀 없다. 오픈AI에 대한 투자 계획은 여전히 순조롭게 진행되고 있다”고 불화설을 반박했다.
