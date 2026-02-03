‘블랙 먼데이’ 하루만에 털었지만…“반도체 의존, 변동성 커” 우려도

코스피가 5% 넘게 하락하며 ‘블랙 먼데이’를 맞은 지 하루 만에 6.8%나 반등하며 사상 최고치를 경신했다. 전날 274포인트가량 추락하더니 하루에 300포인트가 넘게 치솟으며 지수 기준 역대 최대 상승 폭을 나타냈다. 급격한 변동성에 6년 만에 매도·매수 사이드카가 하루 차로 발동됐다.
‘반도체 투 톱’인 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시가총액이 중국 텐센트와 알리바바를 제치며 코스피가 화려하게 재기했지만, 한국 증시의 높은 반도체 의존도가 변동성을 키우는 리스크가 될 수 있다는 지적이 나온다.
● 하루 만에 롤러코스터 탄 코스피
3일 코스피가 전 거래일 대비 338.41(6.84%) 오른 5,288.08로 장을 마쳤다. 1983년 코스피 산출 시작 이래 가장 큰 폭으로 하락했던 전날의 낙폭(274.69포인트)을 단숨에 회복하며 일일 최대 상승 폭을 기록했다.
매도 사이드카 발동 하루 만에 매수 사이드카가 발동되는 높은 변동성을 보였다. 매도·매수 사이드카가 하루 시차로 발동된 것은 코로나 팬데믹 여파로 주가가 급등락했던 2020년 3월 23·24일 이후 6년여만이다. 전날 순매도 주체였던 기관과 외국인은 이날 2조1694억 원, 7183억 원씩 사들이며 순매수로 돌아섰다. 전날 저가 매수에 나섰던 개인은 이날 2조9404억 원 순매도하며 차익실현에 나섰다.
코스피의 변동성은 글로벌 주요 증시와 비교했을 때 특히 두드러진다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 매파(통화긴축 선호)로 분류되는 케빈 워시 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 의장 후보자를 지명한 여파로 아시아 증시가 하락했던 2일 코스피의 하락 폭(5.26%)은 주요 20개국(G20) 증시 가운데 가장 컸다. 중국, 홍콩, 일본 등이 1~2% 수준 하락한 것과 대조적이다. 3일 코스피의 상승 폭은 일본 닛케이225 평균주가(+3.92%), 대만 자취안 지수(+1.81%)를 크게 앞질렀다.
● 반도체 덕분에, 반도체 때문에
롤러코스터 장세를 주도한 건 반도체였다. 이날 삼성전자 주가는 11.37% 상승하며 신고가를 경신했다. SK하이닉스(+9.28%), 삼성전자 우선주(+9.54%), SK스퀘어(+8.12%) 등도 나란히 강세였다. 이날 주가 상승으로 삼성전자와 SK하이닉스의 시총은 중국 텐센트와 알리바바를 제쳤다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시총 합산은 1조1400억 달러(1649조 원)를 넘어섰다.
전날 지수 하락을 주도한 것도 반도체였다. 전날 ‘삼하우스’(삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우선주, SK스퀘어)의 4개사의 시가총액은 약 132조 원 감소했는데, 이는 코스피 전체 시총 감소분(227조 원)의 58.1%에 해당한다.
지난해부터 반도체는 코스피 강세장을 주도 중이다. 신영증권 분석에 따르면 지난달 30일 기준 코스피 종가는 5,224이지만 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한다면 4,207까지 낮아진다. 1000포인트 이상 내리는 셈이다.
● 긍정 전망 우세, 변동성과 ‘빚투’는 리스크
국내외 투자자들은 대체적으로 국내 증시를 긍정적으로 전망하는 편이다. JP모건은 올해 코스피 전망치를 6,000~7,500으로 상향한 보고서를 2일(현지 시간) 발간했다. 지난해 10월 5,000~6,000으로 상향한지 넉 달 만이다. JP모건은 “반도체, 방산, 조선, 전력기기 등의 이익이 20% 이상 성장하고 있다”며 “기업지배구조 개혁 관련 재평가도 앞으로 몇 달간 촉매로 작용할 수 있다”고 내다봤다.
다만 강세장이더라도 코스피는 대외 악재에 쉽게 출렁이는 취약점이 리스크로 꼽힌다. 인공지능(AI)에 투자하는 빅테크의 실적이 주춤하면 증시가 크게 흔들릴 수 있다. 김병연 NH투자증권 연구원은 “종목별 실적 개선에 따라 주가 흐름이 엇갈릴 수 있다”며 “이달 8일 일본 조기 총선, 향후 미국 연방대법원의 관세 무효 소송 판결 결과에 따라 변동성이 다시 커질 수 있다”고 말했다.
‘포모(FOMO·소외될 수 있다는 공포)’ 심리에 빚을 활용한 투자가 늘고 있는 점도 변수다. 이상호 자본시장연구원 연구위원은 “한국 기업들의 펀더멘털(기초 체력)에 대한 시장의 평가는 바뀌지 않은 편인데 ‘빚투’(빚내서 투자)가 늘어나 기업들의 실적이 뒷받침되지 않으면 손실을 볼 우려가 있다”고 설명했다.
