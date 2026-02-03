업비트, 관심 저조한 ‘밀라노 동계올림픽’ 국가대표 응원 캠페인 나서

업비트, 팀코리아 공식 후원사
디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 2026 동계올림픽에 출전하는 국가대표 선수들을 응원한다. 이번 동계올림픽에 대한 소비자 관심이 저조한 가운데 팀코리아 공식 후원사인 두나무가 직접 캠페인을 진행하기로 했다. 대회는 오는 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 주세페 메아차 산시로 경기장에서 개막해 2월 22일까지 열린다.
공식 영상 채널에 국가대표 응원 메시지 공개
오는 5일 대한체육회에 비트코인(1억 원 상당) 전달
밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 오는 6일(현지시간) 개회식
업비트는 국가대표팀 팀코리아 공식 후원사로 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’에 출전하는 국가대표 선수들을 응원하는 캠페인을 진행한다고 3일 밝혔다.
캠페인 일환으로 업비트 유튜브 공식 채널에 국가대표 응원 캠페인 영상을 공개했다. 특정 선수가 아닌 동계올림픽에 출전하는 71명의 국가대표 모든 선수를 향해 승패에 상관없이 주인공이 되기에 충분하다는 메시지를 담았다. 지난 달 23일에는 국가대표 피겨스케이팅 차준환 선수가 참여한 브랜드 캠페인 영상을 공개한 바 있다.
캠페인과 연계해 업비트는 국내 동계종목 유소년 육성 지원을 위해 오는 5일 밀라노 현지 코리아하우스에서 1억 원 상당 비트코인(BTC)을 대한체육회 측에 전달할 예정이라고 전했다. 또한 17일간 진행되는 올림픽 기간에는 업비트 앱에서 올림픽을 테마로 한 이벤트를 운영해 국가대표 선수를 응원한다는 계획이다.
업비트 관계자는 “동계올림픽이라는 세계 최고 무대에 도전하는 대한민국 모든 국가대표 선수들을 응원하는 마음을 담아 캠페인을 기획했다”고 말했다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
