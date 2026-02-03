아워홈, ‘밥 소믈리에’로 밥맛 표준 세운다

전국 구내식당에 ‘맛있는 밥’ 매뉴얼 전파
아워홈이 한식의 기본인 ‘밥맛’ 품질을 높이기 위해 ‘밥 소믈리에’ 양성에 나섰다. 3일 아워홈은 자사 셰프 10명이 ‘밥 소믈리에’ 자격을 취득했으며, 이를 기반으로 전국 구내식당에 적용할 밥 조리 매뉴얼을 고도화한다고 밝혔다.
셰프 10명 자격 취득, 취반 표준화 추진
쌀 품종별 밥맛·식감 분석해 조리 기준 고도화
연간 2만5000톤 소비, 밥 품질 관리 강화
전국 사업장에 현장 교육… 급식 경쟁력 높인다
이번 자격 취득은 급식 서비스에서 핵심 경쟁력으로 꼽히는 밥맛을 표준화해, 어디서나 동일한 수준의 품질을 제공하기 위한 목적이다. 아워홈은 연간 약 2만5000톤(2025년 기준)의 쌀을 사용하고 있어, 밥의 품질 관리가 식사 만족도를 좌우하는 핵심 과제로 보고 있다.
아워홈은 밥 소믈리에 셰프들을 중심으로 쌀 품종에 따른 맛과 식감, 수분 흡수율(물성) 등을 체계적으로 분석해, 메뉴별 최적의 쌀 선택 기준을 정립할 계획이다. 이를 바탕으로 조리 매뉴얼을 정교화해 전국 사업장에서 균일한 밥맛을 구현한다는 목표다.
또한 밥 소믈리에 셰프들이 전국 구내식당 조리 담당자를 대상으로 밥 짓기 교육을 실시해 현장 역량을 강화하고, 향후 쌀의 특성에 따라 밥맛을 안정적으로 유지하는 전용 소재 개발도 추진할 예정이다.
아워홈 관계자는 “밥 소믈리에 양성과 조리 표준 매뉴얼 고도화를 통해 전국 어디서나 맛있는 밥을 제공할 수 있는 토대를 마련했다. 전문 인력의 역량 강화와 기술 개발을 통해 급식 품질과 서비스 차별화를 이어가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
