안경 없이 3D 본다… 삼성전자, ‘스페이셜 사이니지’ 전 세계 출시

삼성전자가 3D 안경 없이 입체감을 구현하는 ‘스페이셜 사이니지’를 전 세계에 출시하고, ISE 2026에서 차세대 혁신 디스플레이와 솔루션을 대거 선보인다고 3일 밝혔다.
삼성전자는 이번 전시회에서 리테일·기업·교육·호텔 등 다양한 비즈니스 환경에 최적화된 제품군을 폭넓게 공개한다. 전시관 입구에는 무안경 3D 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’ 3종과 초저전력 디스플레이 ‘컬러 이페이퍼’ 4종을 설치해 미래형 상업 공간의 비전을 제시할 계획이다.
독자 기술 ‘3D 플레이트’ 적용한 무안경 3D삼성전자가 이번에 글로벌 출시한 85형 ‘스페이셜 사이니지(모델명 SMHX)’는 별도의 3D 안경 없이도 깊이감 있는 입체 효과를 구현하는 차세대 디스플레이다. 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트(3D Plate)’가 적용돼 52mm의 슬림한 두께로도 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 3D 공간감을 제공한다.
이를 통해 신발, 의류 등 전시 제품이나 제품을 착용한 모델의 정면, 측면, 후면을 아우르는 360도 회전 영상을 실감나게 구현할 수 있다. 2D 콘텐츠의 선명도를 유지하면서 깊이감 있는 3D 효과를 구현해 리테일·전시·엔터테인먼트 등 다양한 상업 환경에서 주목도를 높일 수 있다는 설명이다.
이번에 출시되는 모델은 85형 크기 1종으로 4K UHD(2160×3840) 해상도와 9:16 화면비가 적용됐다. 제품 무게는 49kg으로 기존 홀로그램 박스 형태의 3D 디스플레이 대비 가벼워 설치가 편리하고 VESA 표준 사양을 통해 스탠드와 벽걸이를 모두 지원해 일반 사이니지처럼 공간의 목적과 인테리어에 맞춰 유연하게 설치할 수 있다고 한다.
또 ‘퀀텀 프로세서’를 기반으로 4K UHD 업스케일링, 16비트 컬러 매핑, 다이내믹 HDR 기술을 적용해 더욱 선명한 디테일과 부드러운 색조 전환, 일관된 색 정확도를 제공한다. 밝거나 까다로운 조명 환경에서도 선명한 화면을 유지할 수 있게 눈부심 방지 패널도 탑재됐다.
AI 기반 콘텐츠 제작까지… ‘삼성 VXT’ 연동 스페이셜 사이니지는 삼성전자의 사이니지 콘텐츠 운영 솔루션 ‘삼성 VXT’와 연동되며, AI 기반 콘텐츠 제작 앱 ‘AI 스튜디오’를 지원한다. 사용자는 별도의 전문 제작 도구 없이 사진을 업로드하는 것만으로도 사이니지에 최적화된 영상 콘텐츠를 제작할 수 있다.
기존 이미지에 그림자 생성 등 3D 효과와 깊이감을 부여해 스페이셜 사이니지에 최적화된 콘텐츠로 변환할 수 있고 해당 AI 스튜디오 앱은 2026년 상반기 출시될 예정이다.
스페이셜 사이니지는 기술력을 인정받아 올해 1월 CES 2026에서 처음 신설된 엔터프라이즈 기술 부문 혁신상을 수상했으며, 지난해 9월 IFA 2025에서도 혁신상을 받은 바 있다. 삼성전자는 이번 85형 출시를 시작으로 32형과 55형 모델도 상반기 내 선보일 계획이다.
130형 마이크로 RGB부터 ‘더 월 올인원’까지 초대형 라인업 확대 삼성전자는 이번 전시에서 130형 ‘마이크로 RGB 사이니지(모델명 QPHX)’와 108형 ‘더 월 올인원(모델명 MMF-A)’ 신제품도 공개했다.
130형 마이크로 RGB 사이니지는 CES 2026에서 선보인 마이크로 RGB TV와 동일한 기술을 적용한 제품으로, 이를 상업용 디스플레이 시장에 처음 선보인다. 마이크로 크기의 RGB LED를 정밀하게 배열해 색상을 정교하게 제어함으로써 섬세한 컬러 표현이 가능하며, 초슬림 프레임과 최신 AI 엔진을 탑재해 화질과 음질 성능을 강화했다.
108형 ‘더 월 올인원’은 디자인과 설치 편의성을 대폭 개선한 제품으로, 일체형 구조와 사전 제작된 프레임 키트를 통해 초대형 LED 스크린도 단 몇 시간 만에 설치할 수 있도록 했다. 기존 모델 대비 설치 시간을 크게 줄였고 2K 해상도를 지원한다.
시스코·로지텍과 파트너십으로 기업 시장 공략삼성전자는 기업용 디스플레이 분야에서도 시스코, 로지텍 등 글로벌 파트너와의 협업을 확대한다. 시스코와 협업해 115형·146형 초대형 사이니지 제품에 대해 화상회의용 시스코 기기 및 솔루션과의 호환성 인증을 획득했다.
시스코 인증을 받은 제품은 115형 4K 스마트 사이니지(QHFX)와 146형 2K 더 월 올인원(IAB)으로, 복잡한 멀티스크린 구성 없이도 대형 회의실에서 뛰어난 가시성과 몰입감을 제공한다. 특히 146형 더 월 올인원은 LED 디스플레이 가운데 세계 최초로 시스코 인증을 획득했다.
로지텍과의 협업을 통해서는 삼성 4K 스마트 사이니지 QBC 라인업과 마이크로소프트 팀즈 룸 솔루션을 결합한 신속 설치 패키지를 제공해 한 시간 이내 회의 시스템 구축도 가능하도록 했다고 한다.
삼성전자는 차별화된 디스플레이 기술과 AI 솔루션, 글로벌 파트너십을 바탕으로 상업용 디스플레이 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 방침이다.
용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부 사장은 “상업 공간에서는 기기와 솔루션을 하나로 연결해 고객에게 일관되고 통합된 경험을 제공하는 것이 매우 중요하다”면 “AI 기능이 탑재된 제품·솔루션 혁신을 통해 미래형 상업 공간을 위한 비전을 제시할 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
