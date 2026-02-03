LG이노텍, 유럽 자동차조명시장 본격공략… ‘빛으로 기술력 증명한다’

독일 뮌헨 ‘DVN 라이팅 워크숍’서 혁신 제품 공개
초경량 조명 ‘넥슬라이드 에어’, 초고해상도 ‘픽셀’ 첫선
CES 수상 기술 기반…유럽 로드쇼로 고객 접점 확대
“글로벌 완성차가 신뢰하는 조명 파트너로 도약”
LG이노텍이 자동차의 본고장 독일에서 차세대 조명 기술을 선보인다.
LG이노텍은 3일 프랑스 차량 전문매체 겸 학술단체 DVN(Driving Vision News)이 주최하는 ‘제39회 DVN 라이팅 워크숍’에 참가해 혁신적인 차량조명 제품을 공개한다고 밝혔다.
이번 행사는 4~5일(현지시간) 독일 뮌헨 올림피아 파크 전시장에서 열린다. 글로벌 완성차 및 전장 부품 기업들이 참여해 자동차 조명 분야의 기술 트렌드와 산업 동향을 공유하는 자리다.
LG이노텍은 단독 전시공간을 꾸미고 ‘넥슬라이드(Nexlide)’ 시리즈의 최신 라인업을 공개한다. 실리콘 기반의 초경량 소재를 활용한 ‘넥슬라이드 에어(Air)’는 범퍼와 그릴 조명에 최적화된 디자인을 갖췄다. 또, ‘넥슬라이드 픽셀(Pixel)’은 조명 픽셀 크기를 2mm×2mm로 줄여 해상도를 비약적으로 높인 제품으로, 지난 CES 2026에서 혁신상을 수상했다.
‘넥슬라이드 픽셀’은 차량 조명을 이용해 문자나 이미지를 고해상도로 구현할 수 있어, V2X(Vehicle to Everything, 차량이 주변 사물과 데이터를 주고받는 통신 기술) 기능을 한 단계 발전시킨 것으로 평가된다. 예컨대 긴급 상황 시 차량 외부에 경고 문구를 표시하거나 운전자의 개성을 살린 이모티콘으로 소통할 수 있다.
또 다른 주요 전시 제품으로는 ‘넥슬라이드 큐브(Cube)’와 ‘넥슬라이드 C+’가 있다. ‘큐브’는 다층 구조를 활용한 플로팅 효과(Floating Effect, 빛이 공중에 떠 있는 듯한 시각 효과)로 입체감 있는 빛을 구현한다. ‘C+’는 3D 다중 효과(시야각에 따라 다른 이미지가 보이는 기술)를 적용해 새로운 시각적 경험을 제공한다.
LG이노텍은 이번 워크숍을 계기로 유럽 주요 완성차 고객을 대상으로 한 로드쇼를 연계해 현지 시장 공략 속도를 높일 계획이다. 회사는 2030년까지 차량 조명 사업을 핵심 성장축으로 육성하겠다는 목표를 세웠다.
지난해에도 LG이노텍은 유럽 완성차 및 부품사를 대상으로 ‘차 조명 솔루션 웨비나(Webinar, 온라인 세미나)’를 개최하는 등 현지 고객 접점을 넓히기 위한 노력을 이어왔다.
유병국 모빌리티솔루션사업부장은 “차별화된 고객 경험을 제공하는 조명 솔루션으로 글로벌 시장에서 존재감을 키워가겠다. 유럽과 일본 등에서도 신뢰받는 기술 파트너로 자리잡을 것”이라고 말했다.
