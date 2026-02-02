파마리서치, ‘2026 IMCAS Paris’ 성료… 유럽 진출 본격화

재생의학 전문기업 파마리서치는 세계 최대 규모의 미용·성형 학회인 ‘임카스 월드 콩그레스 2026(IMCAS World Congress 2026)’에 참가해 전시 및 학술 심포지엄을 성공적으로 마쳤다고 2일 밝혔다.
IMCAS(International Master Course on Aging Science)는 올해로 28회를 맞은 글로벌 메디컬 에스테틱 분야 대표 학회로, 피부과 및 성형외과 전문의를 비롯해 전 세계 미용·의료 산업 관계자들이 참여해 최신 의료 기술과 산업 트렌드를 공유하는 국제 행사다. 지난달 29일부터 31일까지 프랑스 파리에서 개최됐으며 약 136개국에서 2만여 명의 업계 관계자가 참석했다.
파마리서치는 이번 학회에서 유럽 의료기기 규정(MDR) 인증을 획득한 ‘리쥬란’을 중심으로 전시 부스를 운영하며 현지 의료진과의 접점을 확대했다. 글로벌 KOL(Key Opinion Leader)과 함께 리쥬란의 작용 기전과 임상 데이터를 기반으로 한 학술 세미나를 진행하기도 했다.
이번 IMCAS는 지난해 프랑스 에스테틱 기업 비바시와 체결한 파트너십을 기반으로 유럽 내 공식 유통 채널을 확보한 이후 첫 대규모 국제 학회 활동이다. 파마리서치는 IMCAS를 계기로 유럽 주요 국가를 중심으로 리쥬란의 인지도 제고와 시장 확대에 본격적으로 나설 계획이다.
파마리서치 관계자는 “유럽 시장 본격 진출에 앞서 IMCAS를 통해 현지 의료진에게 리쥬란의 기술력과 임상적 가치를 효과적으로 전달하는 계기가 됐다”며 “전략적 파트너사인 VIVACY와의 협력을 바탕으로 핵심 국가에 빠르고 안정적으로 안착할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
