경제
경제계 인사
[경제계 인사]금융투자협회 外
동아일보
입력
2026-02-02 00:30
2026년 2월 2일 00시 30분
지민구 기자
경제계 인사
◇금융투자협회 〈선임〉 ▽상무
△K자본시장본부장 한재영
〈보임〉 ▽본부장직무대리
△부동산신탁본부장 조항신 △경영기획본부장 진양규
〈보직 변경〉 ▽전무
△금융투자교육원장 이창화
▽상무
△자산운용본부장 이환태
◇금융산업공익재단 〈승진〉
△홍보전략팀장 정재용
◇우리카드 〈승진〉 ▽부사장
△마케팅본부 유태현
〈신규〉 ▽상무
△기업영업본부 민복기
〈전보〉 ▽상무대우
△디지털본부 정주영
#금융투자협회
#금융산업공익재단
#우리카드
