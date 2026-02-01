[경제계 인사]금융투자협회 外

◇금융투자협회 〈선임〉 ▽상무 △K자본시장본부장 한재영 〈보임〉 ▽본부장직무대리 △부동산신탁본부장 조항신 △경영기획본부장 진양규 〈보직 변경〉 ▽전무 △금융투자교육원장 이창화 ▽상무 △자산운용본부장 이환태

◇금융산업공익재단 〈승진〉 △홍보전략팀장 정재용

◇우리카드 〈승진〉 ▽부사장 △마케팅본부 유태현 〈신규〉 ▽상무 △기업영업본부 민복기 〈전보〉 ▽상무대우 △디지털본부 정주영
