AI 반도체가 가른 수익성… SK하이닉스(49%)영업이익률 삼성전자(13%) 압도

고부가 메모리 비중 수익성에 영향
SK하이닉스 영업이익률 48.6%… “삼성전자 압도”
‘선택·집중 vs 사업 다각화’ 장·단점 보여준 실적
“삼성전자 최신 HBM 양산·공급으로 수익 개선 전망”
AI 반도체 수요 증가로 삼성전자와 SK하이닉스 모두 실적 개선에 성공했다. 수익 측면에서는 고부가 AI 반도체 고대역폭 메모리(HBM, High Bandwidth Memory) 사업 비중이 높은 SK하이닉스가 삼성전자를 압도하는 모습을 보였다.
SK하이닉스는 2025년 연간 매출 97조1467억 원, 영업이익 47조2063억 원을 기록했다. 연간 영업이익률은 약 48.6%다. 매출은 전년 대비 약 82% 증가했고 영업이익은 흑자 전환을 넘어 사상 최대 수준에 달했다. AI 가속기용 HBM 공급이 본격화되면서 고부가 메모리 중심 사업 구조가 실적 전반을 끌어올렸다.
삼성전자도 실적 회복 흐름을 이어갔다. 연간 매출은 333조6059억 원, 영업이익은 43조6011억 원으로 집계됐다. 매출은 전년 대비 약 10.9%, 영업이익은 약 33.2% 증가했다. 영업이익률은 약 13.1% 수준이다. 갤럭시와 갤럭시북, 냉장고 등 전자제품과 가전 개발 및 판매를 병행하는 사업 구조로 인해 영업이익률 상승 폭이 제한된 것으로 볼 수 있다.
실적 성장은 반도체 사업을 담당하는 DS부문이 이끌었다. DS부문은 연간 기준 30%대 중반 수준 영업이익률을 기록한 것으로 업계는 추정하고 있다. 스마트폰(IM), 가전(CE), 디스플레이(SDC) 등 비(非)반도체 사업 영업이익률은 한 자릿수에 머물렀다는 분석이다.
두 기업 수익성 차이는 HBM 사업 비중에서 큰 영향을 미쳤다. SK하이닉스는 메모리 단일 사업 구조를 바탕으로 전체 D램 매출 가운데 HBM 비중이 약 30% 안팎까지 확대된 것으로 알려졌다. 특히 AI 가속기용 HBM3E 공급이 늘어나면서 평균판매가격(ASP)과 마진이 동시에 상승했다. 업계에서는 SK하이닉스의 글로벌 HBM 시장 점유율을 약 60% 수준으로 보고 있다.
삼성전자도 HBM 매출이 빠르게 늘고는 있지만 사업 구조상 전사 실적에 미치는 영향은 상대적으로 분산돼 있다. 메모리 외에 스마트폰, 가전, 디스플레이 등 대형 사업을 병행하고 있고 반도체 부문 안에서도 파운드리와 시스템LSI 비중이 크다. 이로 인해 고부가 메모리 확대 효과가 전사 기준 영업이익률에는 제한적으로 반영되고 있다는 평가다.
삼성전자와 하이닉스의 구조적 차이는 2025년 4분기 실적에서도 나타났다. 4분기 기준 SK하이닉스의 영업이익률은 약 58%에 달했다. 같은 기간 삼성전자의 전사 영업이익률은 약 21% 수준이었다. 삼성전자 반도체 부문만 분리해 보면 4분기 기준 영업이익률은 30%대 중후반으로 추정된다.
2025년 실적은 두 기업 강점과 한계를 동시에 보여준다는 평가다. SK하이닉스는 HBM 중심의 메모리 전략을 통해 수익성 측면에서 뚜렷한 성과를 냈다. AI 가속기용 HBM 공급 확대에 빠르게 대응하며 높은 영업이익률을 기록했고 메모리 단일 사업 구조가 실적 개선으로 직결됐다. 반면 제품 포트폴리오가 제한적인 만큼 HBM 외 영역에서 성장 여지는 상대적으로 크지 않다는 점도 함께 드러났다.
삼성전자는 메모리 부문, 특히 HBM 매출이 빠르게 늘며 반도체 사업의 수익성을 회복했지만 전사 기준으로는 사업 구조상 고부가 메모리 효과가 분산됐다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업 수익성 개선은 여전히 과제로 남아 있다. 이는 전사 영업이익률에도 영향을 미쳤다. 다만 업계에서는 메모리와 비메모리를 함께 가져가는 구조가 중장기적으로 실적 변동성을 완화하는 요소로 작용할 수 있다고 평가하고 있다. 여기에 올해부터 최신 AI 반도체 제품인 HBM4 양산과 공급이 본격화될 예정으로 고부가 메모리 제품 비중이 단계적으로 확대될 전망이다. 메모리 가격 회복 흐름이 이어질 경우 DS부문을 중심으로 전체 수익성이 개선될 것으로 보인다.
업계 관계자는 “삼성전자와 하이닉스 2025년 실적은 HBM 사업을 얼마나 공격적으로 키웠는지가 실적에 그대로 반영된 것으로 볼 수 있다”며 “수익성 극대화를 우선한 집중 구조와 다양한 사업 포트폴리오를 함께 가져가는 전략의 차이를 지표로 확인할 수 있는 사례”라고 분석했다.
