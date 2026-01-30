한국카처, 코리아빌드위크 참가… ‘스마트 청소장비’ 신기술 공개

자율주행 청소로봇 ‘KIRA’ 현장 시연
6종 장비 호환 유니버설 배터리 공개
산업·상업·가정용 청소 솔루션 제안
한국카처는 오는 2월 4일부터 7일까지 고양 킨텍스에서 열리는 ‘2026 코리아빌드위크(KOREA BUILD WEEK)’에 메인 스폰서로 참가한다고 30일 밝혔다. 이번 전시에서 자율주행 청소 로봇을 비롯해 다양한 스마트 청소 장비를 공개할 예정이라고 한다.
부스는 제1전시장 1홀 D-10에 마련된다. 관람객은 자율주행 청소로봇 ‘KIRA CV 50’, 유니버설 배터리 플랫폼 6종, 초저소음 HEPA 진공청소기 등을 직접 체험할 수 있다.
한국카처는 전시장에서 자율주행 건식청소로봇 ‘KIRA CV 50’의 작동 모습을 시연한다. 이 제품은 LiDAR(라이다) 센서와 3D 인식 기술을 활용해 주변 환경을 360도로 파악하며, 국제 안전 인증(IEC 63327)을 획득했다. 시간당 최대 525㎡를 청소할 수 있고, 두 개의 배터리를 장착하면 최대 210분간 작동 가능하다. 로봇이 장애물을 피하고 청소 경로를 자동으로 계산하는 과정도 현장에서 볼 수 있다.
한국카처는 하나의 36V 배터리로 6종의 무선 청소 장비를 사용할 수 있는 유니버설 배터리 플랫폼을 전시한다. 무선 송풍기, 백팩형 청소기, 카펫청소기, 습식청소기, 건식 바닥청소기, 카펫 세정기 등이 포함된다. 관람객은 각 장비의 특성과 배터리 호환 기능을 직접 체험해볼 수 있다. 또한 건축·인테리어 현장용 진공청소기와 고압세척기, 정원 관리용 장비 등 다양한 제품이 함께 전시된다.
한국카처 관계자는 “코리아빌드위크는 건설과 인테리어 업계 관계자들이 모이는 전시회로, 카처의 청소 기술을 한눈에 볼 수 있는 기회다. 다양한 공간 환경에 맞는 솔루션을 선보일 것”이라고 말했다.
댓글 0