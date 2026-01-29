SK이노 하이버스, 인천공항 내 수소교통 복합기지 구축

SK이노베이션 E&S의 자회사 하이버스는 29일 인천광역시 중구 운서동에서 ‘인천공항 수소교통 복합기지 준공 기념식’을 개최했다고 밝혔다. 이번 복합기지 준공으로 인천국제공항은 세계 최초 수소충전소를 포함한 수소교통 인프라를 갖춘 공항으로 거듭나게 된다.
SK이노베이션 측에 따르면 이번 사업은 민관 협력으로 추진됐으며 총 143억 원의 예산이 투입됐다. 예산 구성을 살펴보면 국토교통부의 지원금 70억 원, 인천시의 투자금 30억 원, 그리고 하이버스의 자체 투자금 43억 원으로 이루어졌다. 하이버스는 현재 전국 21개 액화수소 충전소를 구축하고 운영하고 있는 것으로 알려졌다.
하이버스 관계자는 세계 최초 공항 내 수소교통 복합기지 준공을 계기로 공항 교통수요의 수소 전환을 본격화하고 민관 협력 기반의 수소 모빌리티 확산 방안을 모색하기 위해 마련됐다고 설명했다.
행사에는 이남주 인천시 미래산업국장, 신성영 인천시의회 의원, 박유진 인천 중구 부구청장, 배영민 인천국제공항공사 인프라본부장, 송민호 한국가스기술공사 에너지사업본부장, 전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.
수소교통 복합기지는 인천공항 제2여객터미널 차고지 내 2771㎡ 부지에 조성됐다. 이번에 구축된 액화수소충전소는 시간당 320kg의 충전 용량을 갖추고 있어 하루 최대 240대의 대형 수소버스를 충전할 수 있는 규모라고 한다.
업계 관계자는 액화수소가 기체수소를 영하 253℃의 극저온으로 냉각해 액체 상태로 만든 것으로 천연가스를 냉각해 액화하는 LNG와 유사한 원리라고 설명했다. 이 과정을 거치면 부피가 기체수소 대비 약 1/800로 감소해 대용량 저장 및 운송에 유리하다고 한다.
1회 운반 시 기체수소는 200~400kg 수준의 운반이 가능한 반면, 액화수소는 3000kg까지 운반이 가능하다. 또 기체수소는 저장 및 운송 시 200bar 이상의 고압이 필요하지만 액화수소는 대기압에 가까운 조건에서도 저장과 운송이 가능해 압력으로 인한 폭발 위험이 상대적으로 낮다는 장점이 있다.
관계자들은 민관이 협력해 인천공항 내 수소교통 복합기지를 구축한 것은 공항 셔틀 및 리무진 버스 등 전국 단위의 공항 접근 교통수요가 집중되는 특성을 고려한 것이라고 전했다.
국토교통부가 발표한 자료에 따르면, 인천공항고속도로 등을 오가는 전체 교통량은 일평균 17만2000여 대에 달한다. 이와 관련해 사업 관계자는 인천공항이 한국 방문의 첫 관문인 점을 감안할 때 공항버스의 수소버스 전환이 외국인 여행객들에게 한국에 대한 친환경적이고 긍정적인 첫인상을 남길 수 있다는 점에서도 의미가 있다.
실제로 인천공항 셔틀버스 68대 중 절반 이상인 36대가 이미 수소버스로 전환된 상태고 올해에도 수소버스를 추가 도입할 예정이라고 한다. 서울, 경기 등 타 지자체로 이동하는 공항 리무진 업체들도 이번 충전소 구축을 계기로 수소버스 도입을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.
지방자치단체들의 수소모빌리티 보급 움직임도 활발한 것으로 나타났다. 인천시는 2030년까지 시내버스를 100% 수소버스로 전환할 계획이고 서울시와 경기도 역시 수소공항버스를 적극 도입해 나갈 방침이다.
공항버스의 하루 평균 주행거리는 548km로 시내버스의 229km에 비해 두 배 이상 많아 수소버스로 전환할 경우 탄소감축 효과가 크다. 수소버스 1대는 연간 온실가스 56톤을 감축하는 효과가 있어 이는 30년생 소나무 약 8000그루를 심는 것과 같은 효과다. 관계자는 수소버스가 충전 시간이 30분 이내로 전기버스보다 짧고 주행거리가 600km 이상으로 장거리 노선 운행이 필요한 공항버스에 적합하다고 강조했다.
수소교통 복합기지는 인천 서구에 위치한 액화수소 생산기지와 연계해 안정적으로 수소를 공급받는다. SK이노베이션 E&S의 자회사 아이지이(IGE)는 2024년 5월 액화수소플랜트 준공 이후 액화수소 생산·공급·운송 체계를 갖췄다. 단일 공장 기준 하루 90톤, 연간 약 3만 톤의 생산 능력을 갖춘 세계 최대 규모의 시설이다.
전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장은 “인천공항 수소교통 복합기지는 전국에서 공항을 오가는 수소버스에 안정적인 연료를 공급하는 허브 역할을 하게 될 것”이라면서 “인천 액화수소플랜트와 연계해 경쟁력 있는 수소 공급 인프라를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.
