원주시, 제2회 학생 AI 경진대회 ‘와이 챌린지’ 개최

원주시가 주최하고 강원특별자치도원주교육지원청, 연세대학교 미래캠퍼스, 알고리즘 랩스(Algorithm LABS)가 주관하는 ‘제2회 와이 챌린지(W-AI Challenge)’가 개최된다.
작년에 이어 진행되는 와이 챌린지는 원주시 초·중·고등학생들이 ‘Why?’라는 질문을 던지며 실생활 속 문제를 탐구하고 공공데이터와 AI를 활용해 창의적인 해결책을 찾아가는 대회다.
참가자들은 다양한 툴(python, n8n, AI Canvas, Orange3 등)을 활용해 데이터 기반 아이디어를 기획하고 보고서를 제출해야 한다. 최종 결선에서는 보고서 발표가 진행되고 전문가 심사를 거쳐 수상자를 발표할 예정이다. 추가적인 공공 데이터 활용도 가능하다.
원주시 관내 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지의 학생이라면 누구나 참여 가능하다. 신청은 오는 2월 1일 16시까지 와이 챌린지 홈페이지에서 할 수 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
