볼보, 중형 전기 SUV ‘EX60’ 공개… “게임체인저”

1회 충전 810㎞, 10분 충전 340㎞ 주행
볼보자동차가 21일(현지 시간) 스웨덴 스톡홀름에서 브랜드 최초의 중형 순수 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EX60’(사진)을 선보였다. 프리미엄 중형 SUV 시장에서 쌓아온 강점을 전기차 부문으로 확장하겠다는 전략으로 풀이된다.
AI 어시스턴트-적응형 안전벨트 적용
EX60은 차세대 전기차 전용 플랫폼 ‘SPA3’를 기반으로 설계됐다. 여기에 차량의 모든 기능을 통합 제어하는 자체 개발 소프트웨어 ‘휴긴코어(HuginCore)’를 적용했다. 휴긴코어는 센서를 통해 주변 환경을 지속적으로 분석하며 축적된 데이터는 무선 업데이트(OTA)로 안전 기술을 확장하는 데 활용된다.
또한 볼보 최초로 구글의 인공지능(AI) 어시스턴트 ‘제미나이’를 탑재해 자연스러운 대화형 제어가 가능하다. 안전 분야에서는 탑승자 신체 특성에 맞춰 보호 강도를 조절하는 ‘멀티 어댑티브 안전벨트’를 세계 최초로 적용했다.
주행 성능도 뛰어나다. 공기저항계수 0.26의 효율적 설계로 1회 충전 시 최대 810km(유럽 국제표준시험 방식 기준)를 주행한다. 400kW 급속 충전으로 10분 만에 340km 주행이 가능해 내연기관차 수준의 편의성을 갖췄다.
호칸 사무엘손 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 “주행 거리와 충전 속도 등 모든 면에서 판도를 바꿀 게임체인저”라며 “메가 캐스팅(초대형 차체 주조), 셀투보디(배터리를 차체와 일체화), 통합 컴퓨팅(중앙집중식 제어) 등 새로운 핵심 기술이 집약된 결정체”라고 평가했다.
볼보자동차는 이날 오프로더(비포장도로용 차) 감성을 더한 ‘EX60 크로스컨트리’도 함께 공개했다. EX60은 올봄부터 스웨덴에서 생산을 시작하며 유럽 시장을 시작으로 차례대로 고객에게 인도될 예정이다. 한국 출시 일정은 아직 미정이다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0