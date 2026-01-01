삼성전자 2배 ETF 연내 나온다… 금융위 “3배까진 허용 안해”

단일종목 2배 레버리지 ETF 허용
이억원 “플러스-마이너스 2배까지”
증시 규제 풀어 서학개미 유턴 유도
“금융사 CEO 연임, 주주통제 강화”
올해 안에 국내 주식시장에서 ‘삼성전자 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF)’같이 우량주 단일 종목 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF가 나온다. 해외 증시에 투자하는 개인투자자인 서학 개미의 ‘유턴’을 유도하기 위해 금융당국이 국내 증시 규제를 완화했다. 다만 3배 추종 ETF까지는 허용하지 않기로 했다.
이억원 금융위원장은 28일 정부서울청사에서 월례간담회를 열고 이같이 밝혔다. 이 위원장은 “배수는 국제표준에 맞춰 ‘플러스·마이너스 2배’로 했다. 투자자 보험 장치도 강화할 것”이라며 “30일에 시행령 등 하위 법령 입법예고를 신속하게 실시할 예정”이라고 말했다. 이에 따라 일반 투자자들은 삼성전자 2배 레버리지 ETF나 SK하이닉스 2배 인버스 ETF에 투자할 수 있다.
이 위원장은 “해외에서는 출시되는데 국내는 출시가 안 되는 비대칭 규제 문제로 다양한 ETF 투자 수요가 충족되지 않는 문제가 있었다”며 “규제를 신속히 개선해 국내 자본시장 매력도를 높일 것”이라고 설명했다.
금융당국은 투자자 보호를 위해 배수를 3배까지 상향하지는 않기로 했다. 이 위원장은 “미국에서도 2020년 이후 출시된 신규 상품은 3배까지 허용하지 않고 있으며 현존하는 3배 ETF 상품들은 2020년 이전에 만들어진 것”이라면서 3배까지 허용하지 않는 이유를 설명했다.
금융당국은 지수 요건 없는 액티브 ETF(기초 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 ETF) 도입을 위한 법안도 추진한다. 이 위원장은 “해외 인기 배당 상품이 국내에서도 출시되도록 옵션상품 만기를 확대해 다양한 커버드콜 ETF(주식 투자와 옵션 매도를 결합한 투자 상품)가 나올 수 있는 기반을 갖추겠다”고 말했다.
이재명 대통령이 “부패한 이너서클”이라 지적했던 금융회사 지배구조의 선진화 방안에 대해 이 위원장은 “이른바 ‘참호 구축’ 문제가 제기되는 CEO(최고경영자) 연임은 주주 통제를 강화하는 방안을 검토 중”이라며 “예를 들어 은행 지주회사 CEO 선임 시 주총 의결 요건을 강화하는 것까지 포함해 검토한 후 3월 말까지 개선 방안을 내놓겠다”고 언급했다.
이 위원장은 최근 금융감독원 특별사법경찰(특사경) 권한 확대 논란에 대해 인지 수사권 부여 필요성을 인정했다. 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 금감원 특사경의 권한을 확대하라고 지시한 지 하루 만이다. 그는 “자본시장 불공정거래와 관련한 (특사경에 대한) 인지 수사권 부여 필요성은 인정된 상태”라면서 “(공권력 오남용 문제 관련) 통제 방안을 마련 중”이라고 밝혔다.
이 위원장은 국민성장펀드와 관련해 “재생에너지 인프라 구축 건을 29일 기금운용심의회에서 논의하기로 했다”고 밝혔다. 이에 따라 ‘1호 투자’로 전남 신안군의 신안우이 해상풍력 프로젝트가 낙점될 가능성이 커졌다는 평가가 나왔다.
레버리지 상장지수펀드(ETF)
기초지수의 하루 수익률을 2~3배 등으로 확대해 추종하는 ETF. 주식시장이 상승기라고 판단될 때 수익률을 높이기 위한 투자 수단으로 활용된다.
댓글 0