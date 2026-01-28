삼성물산, 지난해 영업익 3조2930억 전년比 10.4↑… 매출 줄어도 수익성 개선

삼성물산은 공시를 통해 2025년 연결 기준 매출 40조7420억 원, 영업이익 3조2930억 원을 기록했다고 28일 밝혔다. 매출은 전년 대비 1조3610억 원 감소하며 지난해보다 3.2% 줄었지만 영업이익은 3100억 원 증가하며 10.4% 성장했다.
건설부문 대형 프로젝트 준공 영향으로 외형은 축소됐지만 사업 포트폴리오 다각화와 비용 효율화 등을 통해 전사 수익성이 개선됐다는 평가다.
부문별로 보면 건설부문은 하이테크 등 대규모 프로젝트가 준공 단계에 접어들면서 매출이 14조1480억 원으로 전년 대비 4조5070억 원 감소했고 영업이익도 5360억 원으로 줄었다.
상사부문은 보호무역주의 확산 등 글로벌 불확실성에도 판매 확대에 힘입어 매출이 12조9970억 원에서 14조6360억 원으로 12.6% 증가했으나 영업이익은 3000억 원에서 2720억 원으로 9.3% 감소했다.
패션부문 매출은 2조40억 원에서 2조200억 원으로 0.8% 증가했지만 영업이익은 1710억 원에서 1230억 원으로 28.1% 감소했다. 소비 회복에 따른 마케팅 및 프로모션 비용 증가가 영향을 미쳤다.
리조트부문 매출은 3조9000억 원에서 3조9870억 원으로 2.2% 증가했으나, 영업이익은 2150억 원에서 1710억 원으로 20.5% 감소했다. 이상 기후에 따른 레저 수요 감소가 실적에 영향을 줬다.
한편 2025년 4분기 연결 기준 매출은 10조8320억 원으로 전년 동기 대비 8.4% 증가했고 영업이익은 8220억 원으로 29.6% 늘었다. 다만 전 분기와 비교하면 영업이익은 17.2% 감소했다.
삼성물산 관계자는 “글로벌 경제 불확실성 속에서도 부문별 경쟁력과 수익성 중심 경영을 통해 안정적인 실적을 유지했다”면서 “향후에도 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.
삼성물산은 이날 실적 발표와 함께 배당과 자사주 소각을 포함한 주주환원책을 동시에 발표했다. 현금배당 시가배당률은 1.2% 수준이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
