벤츠코리아, ‘고성능 대형 SUV’ AMG GLS63 출시… 크고 빠른차 시장 잡는다

4.0리터 V8 바이터보 엔진 탑재
AMG 전용 서스펜션과 사륜구동 시스템 적용
주행 안정성과 편의 기능 강화
국내 첫 고성능 GLS 모델
메르세데스-벤츠코리아는 대형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘GLS’의 고성능 모델 ‘메르세데스-AMG GLS63 4매틱+’를 국내 시장에 처음 선보인다고 밝혔다. 해당 모델 출시를 기다려 왔던 소비자들의 수요가 상당하고, 고성능 대형 SUV 구매를 원하는 특정 수요층이 있어 긍정적인 판매량을 보일 것으로 예상된다.
신형 AMG GLS63 4매틱+는 GLS의 고급스러움에 AMG의 성능 기술을 결합한 모델이다. 국내 고객이 선호하는 안전과 편의 기능을 다양하게 탑재했으며, 가격은 2억860만 원이다.
차량에는 4.0리터 V8 바이터보 엔진이 장착됐다. 최고출력은 612마력, 최대토크는 86.7kg·m다. 엔진 실린더 사이에 트윈 스크롤 터보차저를 배치해 가속 반응을 개선했으며, 다중 분사 시스템(BlueDIRECT)과 멀티 스파크 점화 기술을 적용해 회전 질감과 효율을 높였다. 엔진 구조는 무게 배분을 최적화해 대형 SUV지만 안정적인 코너링이 가능하다고 한다.
48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 통합 스타터 제너레이터(ISG)는 에너지 회생과 부드러운 시동, 가속 보조 기능을 제공한다.
AMG 라이드 컨트롤+(Ride Control+) 서스펜션과 액티브 롤 안정화 시스템이 기본 사양으로 적용됐다. 고속 주행 시 안정성을 강화하고, 일반 도로에서는 편안한 승차감을 유지한다. 전자제어식 차체자세제어장치(ESP), 전자식 후륜 차동 잠금장치, 완전 가변식 사륜구동 시스템이 정밀하게 조율돼 균형 잡힌 주행 성능을 낸다. 운전자는 AMG 가변식 배기 시스템으로 주행 모드에 따라 배기음을 조절할 수 있다.
AMG 전용 엠블럼이 새겨진 전면부와 22인치 휠, 붉은색 브레이크 캘리퍼가 고성능 차량 이미지를 강조한다. 도어 개폐 시 AMG 전용 라이트 애니메이션이 바닥에 투사된다.
실내는 AMG 전용 나파 가죽으로 마감된 시트와 계기판으로 구성됐다. AMG 퍼포먼스 스티어링 휠을 통해 운전자는 주행 중 필요한 주요 기능을 손쉽게 조작할 수 있다. 인포테인먼트 시스템은 2세대 MBUX 기반으로, AMG 전용 화면 구성을 제공한다.
전 좌석 열선·통풍 시트, 파노라마 선루프, 헤드업 디스플레이, 온도 조절 컵홀더 등 편의 사양이 포함됐다. 부메스터 사운드 시스템과 MBUX 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템도 기본 적용됐다. 안전 사양으로는 드라이빙 어시스턴스 패키지, 360도 카메라, 사각지대 어시스트, 어댑티브 상향등 어시스트 플러스 등이 탑재됐다. 이를 통해 다양한 주행 환경에서 안정적이고 편리한 운전을 지원한다고 한다.
댓글 0