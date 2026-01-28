‘16만전자·80만닉스’ 안착…장중 52주 신고가 경신

반도체 ‘투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반부터 강한 상승세를 보이며 신고가를 경신했다.
28일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 16만300원에 장을 시작해 장중 한때 16만4000원을 터치하며 52주 최고가를 다시 썼다.
SK하이닉스도 상승 흐름을 이어갔다. 하이닉스는 81만2000원에 시초가를 형성한 뒤 장중 한때 81만9000원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.
증권가에서 삼성전자와 SK하이닉스의 목표 주가 상향 조정이 잇따르고 있다. SK증권은 삼성전자의 목표 주가를 26만원, SK하이닉스의 목표 주가를 150만원으로 올렸다. KB증권도 삼성전자의 목표 주가를 24만원으로, SK하이닉스의 목표 주가는 120만원으로 각각 올려잡았다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 삼성전자에 대해 “D램은 범용 D램 가격 상승 영향으로 HBM과 수익성 격차가 축소되며 향후 엔비디아, AMD로의 HBM4 공급 단가에 긍정적 영향이 예상된다”면서 “낸드는 엔비디아의 베라 루빈 AI 연산 플랫폼에서 새롭게 선 보인 저장장치 (ICMS)로의 공급 물량 확대로 향후 메모리 실적의 추가 상향 가능성이 높아질 전망”이라고 언급했다.
SK하이닉스에 대해선 “내년까지 향후 2년간 메모리 공급의 단기 증가가 현실적으로 어려운 상태에서 예상을 상회하는 추론 AI 보급의 빠른 확산과 피지컬 AI, ICMS 등으로 AI 응용 분야 확대는 메모리 공급 부족을 심화시킬 전망”이라고 언급했다.
