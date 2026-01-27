코오로이, 창립 60주년 맞아 글로벌 톱수준 토탈 툴링 솔루션기업 도약 선언

올해로 창립 60주년을 맞은 코오로이(KORLOY, 대표 임정현)가 글로벌 제조 산업을 선도하는 토탈 툴링 솔루션 기업으로의 중장기 도약을 선언했다. 코오로이는 대한민국 초경 절삭공구 산업을 대표하는 기업으로, 기술 경쟁력을 기반으로 한 지속 성장과 글로벌 확장을 통해 미래를 준비한다는 전략이다.
코오로이는 기술 혁신, 인재 중심 조직, 글로벌 현지화 전략을 3대 축으로 삼아 ‘지속 가능한 글로벌 기업’으로의 성장 로드맵을 본격 가동한다.
코오로이 임정현 대표는 “60주년을 맞는 코오로이에게 앞으로의 시간은 새로운 도약의 기점이다. 글로벌 톱 수준의 토탈 툴링 솔루션 기업으로 도약하겠다는 목표는 지난 60년간 기술을 통해 성장해 온 코오로이가 미래 역시 선도적인 기술력으로 열어가겠다는 의지를 담고 있다”고 밝혔다.
코오로이는 창립 초기 국산 공구 개발을 목표로 한국 제조업과 함께 성장해 왔다. 자동차, 기계, 금형 산업의 발전 과정에서 핵심 기술 파트너 역할을 수행해 왔으며, 최근에는 항공·방산·에너지·모빌리티·의료 등 다양한 산업 분야로 적용 범위를 확대하고 있다.
코오로이는 ‘기술 혁신 중심 경영’을 핵심 기조로 연구개발(R&D) 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 항공·방산 및 난삭재 가공을 위한 프리미엄 인써트, 솔리드 라운드 툴, 엔드밀·드릴 등 제품군을 강화했으며, PLM 고도화와 공정 자동화를 포함한 DX 인프라 구축을 통해 생산 체계 고도화를 추진 중이다. 또한 산업군별 애플리케이션 엔지니어링 역량을 강화해 고객 공정 분석부터 생산성 향상 솔루션까지 아우르는 기술 지원 체계를 구축하고 있다.
임 대표는 “프리미엄 제품 개발과 우수 인재 확보가 기업의 미래를 결정한다. 이는 단순한 구호가 아니라 코오로이 조직 전반에 흐르는 핵심 원칙”이라고 전했다. 이어 “젊은 기술 인재들이 역량을 발휘할 수 있도록 조직 구조 혁신을 단행해 공정 효율 향상 및 표준화 체계를 강화했다”며 “임직원들과 ‘우리만의 독창성을 만들어 나간다(We build our own originality)’라는 가치를 공유하고 있다. 안정적인 품질을 기반으로 코오로이만의 독창적인 기술 혁신이 더해질 때, 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재 중심 기업이 될 수 있다고 믿는다”고 밝혔다.
코오로이는 글로벌 시장 확대를 위해 ‘글로컬리제이션(Glocalization) 전략’을 추진하고 있다. 미국, 유럽, 인도, 브라질, 튀르키예, 멕시코 등 주요 제조 거점에 지사를 설립하고 현지 파트너십과 기술 지원 체계를 구축해, 지역별 제조 환경에 적합한 솔루션 제공에 주력하고 있다.
이와 함께 해외 기술 세미나, 전시회, 고객 초청 행사 등을 통해 글로벌 브랜드 인지도 제고에도 나서고 있으며, 2030년까지 해외 네트워크 확장을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 점진적으로 확대해 나갈 계획이다.
